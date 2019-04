Florenzi ed Elisa Bartoli alla Nike Masterclass femminile a Roma

calcioweb.eu

(Di martedì 30 aprile 2019)ha lanciato lo scorso febbraio la campagna ”Just Do It – Nulla può fermarci” dedicata alle ragazze, per spingerle a fare sport. Sul calcioin particolareha un grande focus finalmente anche in Italia. L’intento è quello di trattare le atlete esattamente come si fa con i calciatori, quindi dare loro gli accessi, le strutture e i prodotti migliori. Per questo da novembre sta organizzando questededicate alle ragazze, in cui una calciatrice di serie A e un calciatore di Serie A allenano e mettono a disposizione la loro esperienza. Sono già stati organizzati appuntamenti a Milano con Sara Gama e Andrea Barzagli, a Firenze con Ilaria Mauro e Federico Chiesa, ancora a Milano con Manuela Giuliano e Alessiognoli e l’ultimo con Barbara Bonansea e Andrea Pirlo. Oggi è l’evento ha toccatocone ...

