Land Rover Defender collauda le sospensioni intelligenti

Guadagnare durante la guida? Grazie a Jaguar Land Rover si può : ecco la ‘Smart Wallet Technology’ : Sarà possibile Guadagnare criptovaluta ed effettuare pagamenti durante la guida Grazie ai servizi per veicoli connessi sperimentati da Jaguar Land Rover Grazie alla tecnologia “Smart Wallet” segnaLando automaticamente alle autorità o ai provider dei servizi di navigazione, informazioni utili come ingorghi di traffico o buche pericolose il conducente potrà acquisire crediti. Tali crediti potranno essere impiegati per pagare ...

Jaguar Land Rover e golf - un binomio perfetto : il Golf Challenge 2019 regala un’esperienza a 360 gradi : Il Jaguar Land Rover Golf Challenge 2019 porta le emozioni dello sport nei migliori circoli italiani. Golfisti e non potranno vivere un’esperienza a 360 gradi e provare tutta la gamma Jaguar Land Rover Sabato 13 aprile è partito il Jaguar Land Rover Golf Challenge 2019, il prestigioso torneo a coppie itinerante che proseguirà fino ai primi di novembre, concludendosi con una finale nazionale e una finale internazionale dedicata ai ...

Land Rover 4×4 In Schools : il programma del gruppo Jaguar per scovare nuovi talenti : Il programma “Land Rover 4×4 In Schools ” spinge i futuri talenti a risolvere le problematiche future derivanti dalla guida autonoma I tecnici di domani imparano oggi a programmare i veicoli autonomi del futuro grazie all’esclusivo programma Land Rover 4×4 in Schools. Si stima che i veicoli autonomi richiederanno programmi da un miliardo di linee di codice – quasi 7.000 volte di più delle 145.000 linee ...

Land Rover affronta la Milano Design Week da protagonista [GALLERY] : Land Rover affronta la Milano Design Week da protagonista, dalla Galleria Blindarte alle strade del quartiere Brera, con un fitto calendario di eventi Un folto pubblico di stampa e ospiti ha partecipato all’evento Land Rover in occasione del Fuorisalone 2019, che vede come protagonista la nuova Range Rover Evoque con l’esposizione “Live for the City & the Art of Urban Design” presso la Galleria Blindarte, nel cuore pulsante di Brera. ...

Gli inglesi hanno ucciso un mito? Land Rover Defender 2019 - fuori dal fango - si cimenta in pista [FOTO] : Non si fermano i lavori sulla nuova generazione di Land Rover Defender, lo storico modello famoso per le sue doti fuoristradistiche che nel 2019, dopo quasi 70 anni, si rinnova e si cimenta sul circuito del Nürburgring Nonostante siamo ormai abituati a vedere SUV di tutte le dimensioni cimentarsi in pista per cercare di stabilire il record di categoria, vedere un esemplare di Land Rover Defender camuffato che percorre le tortuose curve del ...

Guida autonoma e intelligenza artificiale - Jaguar Land Rover va oltre : i prossimi modelli del gruppo ci proteggeranno dalle malattie : La tecnologia di Jaguar Land Rover, a bordo dei futuri modelli, potrebbe impedire la diffusione di raffreddori e influenze e ridurre la trasmissione dei principali superbatteri Secondo Jaguar Land Rover le auto del futuro potrebbero contribuire alla vittoria nella guerra ai batteri. I modelli di domani potrebbero impedire la diffusione di raffreddori ed influenze grazie ad una innovativa tecnologia che sfrutti la luce ultravioletta (UV-C), ...