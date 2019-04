Casa Pound | Di Stefano | Sono più gli stranieri che stuprano degli italiani

Viterbo - consigliere e militante di Casapound arrestati per stupro. Espulsi. Salvini : castrazione chimica : Hanno attirato una simpatizzante in un locale privato con la scusa di una festa, l'hanno violentata e minacciata: 'Stai zitta, non ti crederà nessuno' le avrebbero urlato. Le prove sono i video girati ...

'Il popolo del Family Day si dissocia da Casapound e dalla castrazione chimica' : ... Casapound, col quale voi dei movimenti pro-vita avete in comune tutte le questioni legate alla difesa della "famiglia tradizionale", si ritrova al centro di un caso di cronaca che sta destando ...

«Zitta - non ti crederà nessuno». Donna stuprata ore a Viterbo - arrestati due militanti Casapound : Viterbo - L'hanno fatta ubriacare e l'hanno pestata fino a farle perdere i sensi. Poi l'hanno violentata per ore, prima l'uno poi l'altro, riprendendo la scena con i telefonini. E...

"Il popolo del Family Day si dissocia da Casapound e dalla castrazione chimica" : "Salvini esprime legittimamente il suo parere, ma su questo punto non siamo d'accordo". Massimo Gandolfini taglia corto. E, anche in riferimento ai fatti di Viterbo, si dissocia "totalmente" da Casapound e dal suo "terreno culturale che è un terreno di violenza".Il disaccordo con Salvini riguarda la castrazione chimica per stupratori e pedofili. Il neurochirurgo e psichiatra bresciano, leader del Family Day, prende le distanze dal ...

A Viterbo c’è chi “assolve” CasaPound : La polemica politica attorno a quella che gli investigatori hanno definito "una violenza inaudita" infuria, choc e sdegno per quanto emerge dalle ricostruzioni della polizia continuano a crescere, e a Viterbo c'è anche chi "assolve CasaPound". Sì, è vero - è il ragionamento - che Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, 19 e 21 anni, militano entrambi in CasaPound, il primo anche consigliere comunale del partito nel ...

Viterbo - violenza sessuale : arrestato consigliere di CasaPound : Due ragazzi sono stati arrestati questa mattina a Viterbo con la pesante accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 36 anni, avvenuta in un circolo privato della città durante una festa riservata ai soli soci.I due, un ragazzo di 19 anni e uno di 21, secondo l'accusa avrebbero indotto la donna a consumare alcolici e, dopo una serie di approcci sessuali non andati a buon fine, avrebbero aggredito la 36enne con dei pugni in ...

Stupro di gruppo a Viterbo - arrestati due esponenti di CasaPound : «Stai zitta. Tanto non ti crederà nessuno» : Il consigliere comunale Francesco Chiricozzi (già indagato per un pestaggio) in manette con un altro militante suo complice: dopo aver fatto ubriacare la 36enne l’hanno anche presa a pugni. Il presidente del partito neo fascista lo espelle

Stupro di gruppo a Viterbo : due arrestiSono di CasaPound - uno è un consigliere : La violenza sarebbe avvenuta in un pub considerato un punto di ritrovo dei giovani. Vittima una 36enne fatta ubriacare. In carcere Francesco Chiricozzi, consigliere comunale a Vallerano.

Viterbo - stupro choc di 2 militanti Casapound : 'Stai zitta - non ti crederà nessuno'. : Un consigliere comunale e un militante di sono stati arrestati per aver una donna italiana di 36 anni a . A quanto si apprende, il reato si è consumato in un circolo privato che, in quel momento, era ...

La reazione di Casapound alle accuse di stupro a carico due suoi militanti : "Casapound Viterbo non intende partecipare alla gogna mediatica, già abilmente partita guardacaso insieme all'inizio della campagna elettorale, nei confronti di due suoi giovanissimi militanti". E' quanto scrive sul suo profilo Facebook Casapound Italia Viterbo in relazione alla vicenda dello stupro che ha portato all'arresto di due militanti dell'organizzazione. "Il reato contestato è molto grave ed estraneo al nostro dna - continua il post - ...

Viterbo - stupro choc di 2 militanti Casapound : «Stai zitta - non ti crederà nessuno». : Un consigliere comunale e un militante di Casapound sono stati arrestati per aver stuprato una donna italiana di 36 anni a Viterbo. A quanto si apprende, il reato si è consumato...

'Stai zitta - tanto non ti crede nessuno' : così i due militanti di Casapound minacciavano la donna stuprata : Sul lato destro c'è una cabina elettrica tappezzata di adesivi, tra cui anche un adesivo con il simbolo di Casapound e altre immagini alcune delle quali strizzano l'occhio al mondo dell'estrema ...

"Perché Matteo Salvini ha paura di CasaPound". Antonio Padellaro - vergogna in diretta del grillino rosso : "Salvini prima o poi deve sbattere il muso su Casapound". Lo afferma Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano in diretta su La7 a Tagadà. Il giornalista, nel salotto di Tiziana Panella, attacca il leader della Lega senza mezzi termini: "Ricordiamo l'episodio dell'edificio occupato da CasaPound nel cen

Stupro di Viterbo : due arrestati sono di CasaPound : Viterbo – I giovani viterbesi arrestati dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, hanno diciannove e ventuno anni. I due, appartenenti al movimento politico di estrema destra CasaPound (uno e’ consigliere comunale di minoranza a Vallerano), hanno abbordato una trentaseienne in un locale della citta’ dove, insieme, hanno consumato delle bevute. Successivamente l’hanno invitata nel circolo privato in ...