Stipendio parlamentari italiani | Pd propone aumento a 19 mila euro Rabbia M5S

Ddl Zanda : aumento Stipendio parlamentari - ecco cosa dice il testo : Ddl Zanda: aumento stipendio parlamentari, ecco cosa dice il testo In questi ultimi giorni sta facendo discutere (anche negli stessi ambienti PD) la proposta del senatore di area democratica Luigi Enrico Zanda, presentata a fine febbraio e relativa alla possibilità di aumentare lo stipendio dei parlamentari. Vediamo di seguito gli aspetti cardine del ddl in oggetto. DDL Zanda: il riferimento ai parametri retributivi dei parlamentari ...

Zingaretti si smarca da Zanda sull'aumento di Stipendio dei parlamentari : 'Sua idea - non del Pd' : Ad oggi, purtroppo, gli unici costi certificati sono i miliardi che dovranno pagare gli italiani per la vostra incapacità, dopo che in pochi mesi avete messo in ginocchio l'economia del Paese'. Poi l'...

Stipendio parlamentari - cosa dice il ddl Zanda : Roma, 28 mar., AdnKronos, - "Oggi occorre affrontare la questione del trattamento economico dei parlamentari secondo un approccio nuovo, che vincoli tutte le componenti del trattamento a un parametro ...

Luigi Di Maio : "O tagliamo lo Stipendio ai parlamentari o sarà un problema stare nella maggioranza" : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Abruzzo annuncia che nei prossimi giorni il Movimento 5 stelle depositerà una proposta di legge per diminuire gli stipendi ai parlamentari. Nelle sue parole quella che sembra una minaccia all'alleato di governo: "Martedì o mercoledì vi faccio un regalo: depositiamo la proposta di legge che taglia lo stipendio a tutti i parlamentari. O si approva entro aprile in Senato o per noi ...