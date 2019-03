Samp-Milan 1-0 | Giampaolo | ' La squadra dà il sangue'

Sampdoria-Milan - la moviola : c'era il rigore su Piatek. Praet è regolare : Il Milan esce da Marassi tra le polemiche: dopo la sconfitta dei rossoneri contro la Sampdoria che ora inguaia la corsa al quarto posto di Piatek e compagni, Leonardo nel post partita si è lamentato ...

Serie A - Sampdoria-Milan 1-0 : highlights e gol 29esima giornata - Sky Tg24 - : Alla Sampdoria basta un gol di Defrel per battere un Milan che lascia per strada punti pesanti per la corsa alla Champions. Con questo risultato, gli uomini di Giampaolo raggiungono in classfica quota ...

Serie A. la Sampdoria batte il Milan : gol Defrel : La Sampdoria batte il Milan per 1-0 e resta in corsa per l'Europa mentre per i rossoneri, al secondo ko di fila dopo quello nel derby, si..

Milan - Leonardo polemico dopo la sconfitta contro la Sampdoria : “il rigore su Piatek c’era” : Leonardo attacca la gestione arbitrale di Sampdoria-Milan, il dirigente del Milan analizza il fallo su Piatek “Non voglio fare polemiche sulla gestione arbitrale, ma non c’è da discutere perché parlano le immagini. Piatek viene sbilanciato e il rigore c’era, in un’altra occasione nel primo tempo c’era un tocco di mano. Dobbiamo mantenere la calma ma una decisione così rischia di condizionare la partita”. Così Leonardo a ...

Sampdoria-Milan - Giampaolo : “Gara di autostima contro squadra forte” : SAMPDORIA MILAN 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato della vittoria contro il Milan: “Messi dal mio punto di vista è il più forte al mondo, spesso si fanno paragoni con altri campioni ma penso che abbia qualcosa in più. Dipinge, fa cose straordinarie, […] L'articolo Sampdoria-Milan, Giampaolo: “Gara di autostima contro squadra forte” ...

Sampdoria-Milan 1-0 : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Sampdoria batte Milan 1-0 in uno dei posticipi della 29/a giornata del campionato di serie A. A regalare il successo dei blucerchiati è un gol di Defrel dopo appena 38" complice ...

Samp-Milan 1-0 - errore di Donnarumma - Defrel punisce i rossoneri : Basta un gol di Defrel alla Sampdoria per battere un Milan che lascia per strada punti pesanti per la corsa alla Champions. Partita pazza quella di Marassi, in cui succede veramente di tutto, occasioni da una parte e dall'altra, episodi da Var ed emozioni infinite. Passano appena 35 secondi e i blucerchiati vanno subito avanti con Defrel, che ringrazia uno sciagurato Donnarumma depositando in rete un passaggio sbagliato del portiere rossonero. ...

Serie A Sampdoria-Milan 1-0 - il tabellino : Calci d'angolo: 10-5 per il Milan La cronaca Classifica Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Col Milan in palio punti pesanti» Donnarumma, papera clamorosa in Samp-Milan: le foto

Defrel dopo 36'' su regalo di Donnarumma : la Samp batte il Milan 1-0 : Defrel dopo 36' su regalo di Donnarumma: la Samp batte il Milan 1-0 La Samp blocca il Milan che cade per la seconda volta di fila: Donnarumma sbaglia e Defrel ringrazia dopo meno di un minuto. Gattuso ...

Sampdoria-Milan - Gattuso : “Noi sfortunati - pagato l’episodio del gol” : SAMPDORIA MILAN 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della sconfitta contro la Sampdoria: “Nel primo tempo sicuramente abbiamo pagato l’episodio del gol, siamo stati sfortunati e abbiamo toccato sempre una volta in più la palla. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, […] L'articolo Sampdoria-Milan, Gattuso: “Noi sfortunati, pagato ...

Sampdoria-Milan : 1-0. Rossoneri ko - pesa l'errore di Donnarumma in apertura : Donnarumma rovina la rincorsa Champions del Milan, consegnando a Defrel la palla del gol vittoria dopo soltanto 33 secondi. Un errore incredibile, impensabile, a dimostrazione del momento negativo...

Sampdoria-Milan - Gattuso : “abbiamo pagato l’errore di Donnarumma” : Sconfitta per il Milan nel match di campionato contro la Sampdoria, arrivano le dichiarazioni dell’allenatore Gattuso ai microfoni di DAZN: “nel primo tempo abbiamo pagato l’episodio del gol, siamo stati sfortunati, tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, la squadra ha fatto comunque una buona partita, non siamo riusciti a sviluppare il gioco. Toccavamo 3/4 volte la palla e gli abbiamo permesso di aggiustarsi. Mancano 9 ...

Sampdoria-Milan - Leonardo sicuro : “era rigore” : Sconfitta per il Milan nella gara di campionato contro la Sampdoria, arrivano le dichiarazioni di Leonardo a DAZN: “sono passati 15 giorni dal derby, non è stata una prestazione delle migliori, match sotto le aspettative, nel secondo tempo abbiamo fatto dei tentativi per recuperare il risultato. Dobbiamo restare calmi, non servono processi, siamo tranquilli ed in lotta. Ci stanno dei momenti complicati, la squadra ha dimostrato in ...

Sampdoria-Milan 1-0 - Donnarumma e Defrel in 30' fanno il Diavolo brutto come lo si dipinge : Il derby ha lasciato il segno. La Samp stavolta è un abbraccio mortale e il Milan, alla seconda sconfitta consecutiva dopo 5 vittorie, se ne va da Marassi con la spiacevole sensazione che oggi la Roma ...