Inter | retroscena Lautaro | così Zanetti in silenzio ha battuto Atletico e Dortmund

Le notizie del giorno – Il retroscena di Ronaldo dopo l’infortunio e il mercato di Inter e Juve : INFORTUNIO Ronaldo – Il portoghese, dopo l’infortunio occorso in occasione della gara contro la Serbia, dovrebbe saltare certamente Empoli, Cagliari e Milan e rientrare per la gara d’andata di Champions contro l’Ajax o al massimo sarebbe pronto per quella di ritorno. Nel frattempo emerge un importante retroscena su CR7 riportato sull’edizione odierna di TuttoSport, arriva la confessione del calciatore ad amici ...

Icardi-Inter - il retroscena della tregua : le due condizioni - : Mauro Icardi oggi torna ad allenarsi in gruppo ma il suo futuro è già deciso. Dopo oltre un mese di stop, l'ex capitano nerazzurro ha concluso le sue cure per l'infiammazione al ginocchio destro e ad ...

Inter - Caressa svela un retroscena : 'In settimana è stato fatto un tentativo con Icardi' : In casa Inter a tenere banco è sempre il caso relativo al centravanti argentino, Mauro Icardi. Il giocatore ormai si allena a parte da oltre un mese, da quando gli è stata tolta la fascia di capitano. Ci si attendevano novità importanti la scorsa settimana, visti i due impegni importanti che la squadra nerazzurra avrebbe dovuto affrontare contro l'Eintracht Francoforte in Europa League e contro il Milan in campionato. Proprio il derby di Milano, ...

Valladolid-Real Madrid - il VAR Interviene due volte ma la sala è… vuota : svelato il curioso retroscena : Nel corso del match tra Valladolid e Real Madrid, è stata inquadrata una sala VAR vuota: la Liga ne ha poi spiegato il motivo Colpo di scena durante Valladolid-Real Madrid, posticipo domenicale della 27ª giornata della Liga. Nel corso del match, l’arbitro si è rivolto due volte al VAR per dirimere altrettante situazioni controverse ma, in occasione della seconda chiamata, le telecamere hanno inquadrato una stanza vuota con i monitor ...

Allegri-Inter - ecco perchè si può davvero : occhio al retroscena : ALLEGRI INTER- Come annunciato in mattinata, e come riportato nelle scorse ore da “Il Messaggero” e da “TuttoSport“, l’Inter starebbe pensando in maniera netta e decisa a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Di fatto, Marotta potrebbe tentare di convincere l’attuale tecnico bianconero a prendere in seria considerazione l’idea di sposare il colori nerazzurri […] L'articolo ...

In una recente Intervista - il vicepresidente di SIE Masayasu Ito svela alcuni retroscena sullo sviluppo di PS4 : Durante una recente intervista, il vicepresidente di SIE Masayasu Ito ha raccontato alcuni interessanti retroscena riguardo lo sviluppo di PS4 e PS4 Pro. Di seguito potete trovare le dichiarazioni più interessanti, riportate da Siliconera: Cosa ne pensate? Eravate a conoscenza di queste curiosità?Leggi altro...

Donnarumma - Galliani svela il retroscena : 'Era già dell'Inter - così l'abbiamo convinto' : Campione di precocità, erede designato di Buffon in Nazionale e punto di riferimento per il presente e il futuro del Milan . E pensare che poteva finire... all' Inter . A svelare il retroscena è stato ...

Milan - Galliani ed i retroscena su Donnarumma : “l’ho strappato dalle mani dell’Inter” : Gigio Donnarumma è uno dei cardini del nuovo Milan targato Gattuso, il portiere è però stato vicinissimo all’Inter in passato Quest’oggi Gigio Donnarumma compie gli anni, 20 per l’esattezza nonostante dimostri una grande esperienza tra i pali. Adriano Galliani si prende una fetta di merito della sua esplosione, per averlo portato al Milan nonostante il pressing di altri club, tra questi i rivali interisti. Proprio Galliani, ...

Golpe finanziario - cambia tutto : 'Ci colpiranno a maggio' - l'agghiacciante retroscena Interno alla Lega : Nuove frontiere del 'Golpe finanziario'. 'Lo spread colpisce d'estate', aveva messo in guardia Giancarlo Giorgetti su Libero , qualche mese fa, ma ora il timore nella Lega e nel governo, rivela un ...

Retroscena Warriors - Curry Intermediario nella pace fra Durant e Green : “quante squadre deragliate per colpa dell’ego” : Steph Curry ha giocato un ruolo fondamentale nella pace fra Draymond Green e Kevin Durant: il playmaker degli Warriors ha agito per il bene della franchigia Dopo due titoli consecutivi, con un DeMarcus Cousins in più nel miglior roster della lega e un record stagionale d 41 vittorie e 16 sconfitte, i Golden State Warriors sono ancora una volta la principale candidata al titolo NBA. Chi può battere questi Warriors? Probabilmente il pericolo ...

I retroscena di Blogo : Tiki Taka e l'Intervista registrata a Wanda Nara : Wanda Nara regina della domenica sera. Attesa, attesissima, con Mediaset che ha potuto sfruttare la sua partecipazione esclusiva a Tiki Taka.E mentre Canale 5 ‘pompava’ l’evento attraverso promo ad hoc, Sky Sport rispondeva schierando Sandro Piccinini, che ha scelto la tv satellitare per interrompere il suo anno sabbatico.prosegui la letturaI retroscena di Blogo: Tiki Taka e l'intervista registrata a Wanda Nara pubblicato su TVBlog.it 18 ...