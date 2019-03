Bitonto | giù nella scarpata con l' auto | morti due giovani nel Barese

tg24.sky

(Di domenica 31 marzo 2019) Per cause da accertare, il conducente della vettura ha perso il controllo sfondando il guardrail in prossimità di una curva. Grave un terzo ragazzo ricoverato al Policlinico

