Ammazza l' ex moglie e ferisce il compagno

Lui la lascia per tornare con la moglie - lei lo fa Ammazzare : “Mio o di nessun’altra” : Vincenza Mariani, impreditrice barese è stata arrestata oggi per aver pianificato l'omicidio di Michele Amedeo, l'uomo che aveva interrotto una relazione con lei per tornare dalla moglie. L'omicidio, avvenuto due anni fa, è stato pianificato dalla donna a due giorni dalla laurea della figlia della vittima, per 'imprimere un sinistro e indelebile sigillo di lutto anche sulla festa'.Continua a leggere