VIDEO MotoGP | Highlights Qualifiche GP Argentina 2019 | pole di Marquez | Dovizioso in

MotoGp – Qualifiche soddisfacenti per Valentino Rossi in Argentina? La reazione del Dottore è eloquente [VIDEO] : La reazione di Valentino Rossi dopo il quarto posto conquistato oggi nelle Qualifiche del Gp d’Argentina Sono andate in scena oggi le Qualifiche del Gp d’Argentina di MotoGp: Marc Marquez ha conquistato la sua 81ª pole position, la quinta negli ultimi sei anni a Termas de Rio Hondo, seguito da Vinales e Dovizioso. Sabato soddisfacente per Valentino Rossi, che dopo la qualifica disastrosa del Qatar, è riuscito ad ottenere un ...

MotoGp – In Argentina rispunta la sexy fan innamorata di Valentino Rossi : dopo il bacio in Spagna - arriva la dichiarazione d’amore [VIDEO] : La sexy fan innamorata di Valentino Rossi torna all’attacco: dopo il bacio rubato in Spagna, arriva la dichiarazione d’amore in Argentina Tanti, tantissimi sono i tifosi che amano in maniera smisurata Valentino Rossi. Tanti, sono coloro che lo seguono in giro per il mondo durante i weekend di gara, tra questi c’è anche una bella tifosa Argentina, diventata ‘famosa’ diversi mesi fa per aver rubato un bacio al ...

MotoGp – Brutta caduta per Dovizioso durante le Fp3 : ghiaccio sulla mano per il pilota Ducati! [VIDEO] : Brutta caduta per Andrea Dovizioso nel Gp d’Argentina: il pilota Ducati cade nel finale delle Fp3 e non riesce a migliorare la sua 8ª posizione conclusiva. Nei box, al termine delle prove libere, le telecamere lo inquadrano con del ghiaccio sulla mano Fp3 del Gp d’Argentina concluse in modo amaro per Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati, che aveva dominato la seconda sessione di prove libere, è caduto nel finale delle Fp3 ...

MotoGp - Valentino Rossi accolto come un re in Argentina : cori e fumogeni all’esterno dell’hotel [VIDEO] : Il pesarese si è affacciato dal balcone del suo hotel per salutare una imponente folla accorsa per salutarlo Valentino Rossi resta il pilota più amato in Argentina per distacco, tifo da stadio e tantissimo amore per il pilota della Yamaha, acclamato come un re anche nella serata post libere. All’esterno dell’hotel del Dottore infatti si è radunato una folla imponente, impazzita letteralmente per il pesarese, affacciatosi dal ...

VIDEO GP Argentina MotoGP 2019 - prove libere 2 : highlights e sintesi. Dovizioso in testa - Valentino Rossi precede Marquez : Andrea Dovizioso ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è scatenato nel finale della sessione e ha così preceduto tutti i rivali dando un chiaro segnale in vista delle qualifiche e della gara, il forlivese sembra essere in gran forma dopo il successo in Qatar e proverà a replicarsi su un tracciato storicamente non così amico. Marc Marquez ha ...

Diretta MotoGp/ Streaming VIDEO e qualifiche live : pole e tempi - Gp Argentina 2019 - : Diretta MotoGp Streaming video e qualifiche, FP3 e FP4 live Gp Argentina 2019 Termas de Rio Hondo: cronaca e tempi delle sessioni di oggi 30 marzo.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming VIDEO : Dovizioso primo in FP2 - Valentino Rossi risale! : DIRETTA MOTOGP, Streaming video prove libere FP1 e FP2 Gp Argentina 2019 Termas de Rio Hondo: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio.

Diretta Motogp/ Streaming VIDEO libere : Marquez domina la Fp1! - Argentina 2019 - : Diretta Motogp, Streaming video prove libere FP1 e FP2 Gp Argentina 2019 Termas de Rio Hondo: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio.

MotoGp – Imprevisto per Marquez nelle Fp1 - la moto di Marc non si accende : ecco cosa è accaduto al box Honda [VIDEO] : Imprevisto per Marc Marquez ai box durante le Fp1, il pilota spagnolo non riesce ad accendere la sua moto: ecco cosa è successo al pilota spagnolo Dopo il Gp del Qatar, i piloti di motoGp sono approdati in Argentina in vista della gara di domenica sul circuito di Termas de Rio Hondo. Durante le prime battute in pista, Marc Marquez si è trovato ad affrontare un piccolo Imprevisto. L’avviatore della moto del pilota spagnolo infatti ha ...

Diretta Motogp/ Streaming VIDEO prove libere : si accende la Fp1! - Argentina 2019 - : Diretta Motogp, Streaming video prove libere FP1 e FP2 Gp Argentina 2019 Termas de Rio Hondo: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio.

Diretta MotoGp/ Streaming VIDEO libere FP1 e FP2 : tempi e classifica - Argentina 2019 - : Diretta MotoGp, Streaming video prove libere FP1 e FP2 Gp Argentina 2019 Termas de Rio Hondo: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio.

MotoGp – Aggiunta una nuova tappa al calendario 2021 : il Motomondiale si fermerà anche in Indonesia! [VIDEO] : Dal 2021 si aggiunge un altro interessante appuntamento al calendario del Motomondiale: la MotoGp e la Superbike pronte a sbarcare in Indonesia Si appresta a diventare realtà il circuito di 4,3 chilometri di Mandalika, sull’isola di Lombok. Dopo l’ok della Dorna per far sbarcare il Motomondiale in Indonesia già nel 2021, incominceranno i lavori che permetteranno la costruzione della pista semi-cittadina che ospiterà sia la MotoGp che ...

MotoGp – Allenamento con… scuse per Vinales in vista del Gp d’Argentina [VIDEO] : Maverick Vinales allena le sue qualità in pista con una vecchia moto: lo spagnolo si prepara così al Gp d’Argentina E’ iniziata una nuova settimana che lascerà col fiato sospeso gli appassionati dei motori: un weekend scoppiettante con la F1 e la MotoGp che renderanno quest’ultima domenica di marzo davvero infuocata. A due settimane dal Gp del Qatar, i campioni delle due ruote si spostano sul circuito di Termas de Rio ...

MotoGP - festa Aprilia al Mugello : il racconto della giornata e i protagonisti. VIDEO : Sky Sport ha seguito l'evento del Mugello, una vera e propria parata di stelle e una favolosa giornata di festa. Su Sky, inoltre, presto anche uno speciale per raccontare la storia di questo team ...