Timori per il corteo degli anarchici | controlli a tappeto e primi arresti

Ue - i Timori del Fondo monetario Perchè non reggerebbe a una crisi : Christine Lagarde (Fmi) lancia l'allarme: l'Eurozona pur essendo molto migliorata dai tempi della crisi del debito sovrano del 2009-2012 è ancora troppo debole per potersi permettere una nuova crisi, magari dovuta a una recessione in Italia. Le banche sono ancora appesantite da troppi crediti deteriorati, la Bce ha 2600 miliardi di bond in portafoglio, i tassi sono già a zero. Un "haircut" del debito pubblico ...

Anarchici - Timori a Torino per corteo : Torino, 29 MAR - "Auspico che sia un corteo tranquillo, e che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti. Torino deve avere la ribalta nazionale per altre questioni". Lo afferma all'ANSA il ...

I Timori del Quirinale sulla commissione banche : “Rischi per il sistema” : La commissione d’inchiesta sugli istituti di credito, che la maggioranza giallo-verde ha messo in campo contro le malefatte vere o presunte dei banchieri, presenta diverse «criticità». In particolare, la legge istitutiva varata il 26 febbraio conferisce a questa commissione parlamentare dei super-poteri talmente estesi e così penetranti da far teme...

Timori di crisi e impatto sui consumi : ecco perché Trump vuole il petrolio più giù : L'economia Usa è certamente più in salute di quella europea, nonostante la sforbiciata del Pil del quarto trimestre 2018 dal +2,6 al +2,2 per cento. Eppure i segnali di incertezza all'orizzonte sono ...

Wall Street chiude in rialzo - sullo sfondo Timori per frenata economia : Chiusura positiva ieri a Wall Street ma sotto i massimi di giornata. Per l'S&P 500 è stata la prima giornata in positivo su tre. sullo sfondo restano i timori di un rallentamento dell'economia globale. Nel frattempo, il rendimento del Treasury a 10 anni, 2,421%, per la terza volta di fila ha offerto meno del titolo a 3 mesi, 2,468%,. L'S&P 500 è aumentato dello 0,7% a quota 2.818. ...

Borse Europa risalgono dopo quattro sedute - ma Timori per crescita : Le Borse europee recuperano un po' di terreno oggi dopo quattro sedute in perdita, anche se l'umore degli investitori rimane fragile a causa di preoccupazioni per l'affievolimento dell'economia, l'incertezza sulla Brexit e l'eventuale recessione negli Usa.

Borse Asia-Pacifico in recupero ma restano Timori per economia Usa : Le prospettive rimangono confuse con investitori che soppesano il rischio che l'economia Usa possa entrare in recessione visto che l'inversione della curva fra viene interpretata come un segnale di ...

I Timori di recessione per l'eurozona sembrano ingiustificati : ... abbiamo visto una serie di commenti preoccupati che queste sacche di debolezza siano in effetti il proverbiale 'canarino nella miniera' per l'economia generale in Europa e per l'eurozona in ...

BORSE ASIA-PACIFICO in forte calo su crescenti Timori per economia Usa : *Le BORSE asiatiche sono tutte in forte perdita sui crescenti timori di una recessione negli Stati Uniti dove gli indici Pmi su manifatturiero e servizi hanno evidenziato un rallentamento in marzo ...

Nuova Via della Seta - la visita di Xi Jinping in Italia porta speranze e Timori : L’interesse si focalizza soprattutto sulla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Belt and Road Initiative (Bri). Ma si parlerà di molti temi...

Rischio Italia per i mercati - spuntano «Timori sulla solvibilità» : A dirlo sono i gestori di Newton Investment Management, società dell'asset management di Bank New York Mellon. Restano i problemi di sempre, dal debito alla bassa crescita. «Al momento non sembra ci siano le premesse per un cambiamento di rotta anche con questo governo populista»...