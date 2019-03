Nicola Dutto : incidente - Dakar e moglie. Chi è il ballerino per una notte : Nicola Dutto : incidente , Dakar e moglie. Chi è il ballerino per una notte Nicola Dutto è un campione di motociclismo che, a seguito di un grave incidente in moto, è diventato paraplegico. Nicola Dutto : chi è e incidente Nicola Dutto è un campione di motociclismo nella categoria Baja, una disciplina sportiva che unisce caratteristiche del rally a quelle della enduro. Nasce a Cuneo il 13 gennaio del 1970. Sin da giovane Nicola Dutto ...

Ballando con le Stelle prima puntata : Nicola Dutto ballerino per una notte : Nicola Dutto ballerino per una notte alla prima di Ballando con le Stelle 2019 Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno sabato 30 marzo 2019. Come anticipato da Tv Blog, alla prima puntata parteciperà come ballerino per una notte Nicola Dutto. Si tratta del famoso motociclista […] L'articolo Ballando con le Stelle prima puntata: Nicola Dutto ballerino per una notte proviene da Gossip e Tv.