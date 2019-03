Inter e Milan | distruggete San Siro ma costruitevi due stadi E rispettate i tifosi

Serie A - si infiamma la lotta per la Champions ed Europa League. Su Sisal Matchpoint turno favorevole per Inter e Milan - non per le romane : Torna il campionato, che si infiamma per la lotta alla Champions ed Europa League. Proprio nella 29esima giornata si giocano sfide che mettono in palio punti pesanti per le contendenti all’Europa, a cominciare da Sampdoria-Milan, con i blucerchiati tornati in corsa per un piazzamento in Europa League e i rossoneri che hanno perso derby e terzo posto contro l’Inter. Gli esperti di Sisal Matchpoint pronosticano una gara equilibrata: la ...

Agnelli : "Giusto demolire San Siro - ma Inter e Milan dovrebbero avere due stadi diversi" : Se torna con l'Ajax? Lui è il migliore al mondo e averlo in campo è qualcosa in più, un infortunio muscolare seppur lieve è da curare attentamente e vanno tutelati i due mesi e mezzo restanti e non ...

Milan - Scaroni 'Pronti a lasciare San Siro - con l Inter siamo alleati' : MilanO - La questione San Siro, approfittando della sosta per le nazionali, ha concentrato l'attenzione di tutti i media negli ultimi giorni. Al centro della vicenda c'è la necessità di Milan e Inter ...

La Serie A post Nazionali? Roma e Milan crollano. Juve - Napoli e Inter corrono : Si fa presto a dire Nazionale. Eh sì, perché quando la Serie A riparte, non sempre la sosta risulta salutare per i top club, quelli che "prestano" più calciatori alle loro rappresentative. Questione ...

Intermediario Everton : 'Contatti con il Milan' : Ai microfoni di PianetaMilan.it, l'intemerdiario europeo dell'esterno Everton del Premio, Marcelo Serafini, svela: 'Chiaramente il Milan è da sempre uno dei migliori club nel mondo, hanno progetti ambiziosi. Qualche contatto c'è stato. Leonardo? Penso possa essere una figura importante'.

Inter - Politano e la corsa Champions : “ne ho parlato con Immobile - milanisti e romanisti ci hanno messo pressione” : Matteo Politano è pronto a vendere cara la pelle con la sua Inter per mantenere il terzo posto conquistato grazie al successo nel derby pre-sosta Matteo Politano è pronto a rituffarsi sul campionato dopo l’esperienza in Nazionale. Il calciatore dell’Inter è stato convocato da Mancini dopo le buone prestazioni con la maglia dell’Inter ed ora verrà nuovamente chiamato in causa da Spalletti per le prossime gare. Politano è ...

Sala : “Demolire San Siro? Inter e Milan chiedano ai tifosi” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto un appello alle due squadre di calcio della città, Inter e Milan, perché spieghino cosa intendono fare sul progetto dello stadio. “È il momento che le squadre facciano chiarezza – ha detto a margine della presentazione della Milano Arch Week, la settimana di eventi dedicata all’architettura-, per […] L'articolo Sala: “Demolire San Siro? Inter e Milan chiedano ai ...

Stadio San Siro - il sindaco Sala ribadisce : “la proprietà non si discute! Inter e Milan facciano sondaggio tra i tifosi” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiesto ad Inter e Milan di effettuare un sondaggio tra i tifosi per capire cosa fare dello Stadio Meazza ”Sono Inter e Milan che devono dire cosa vogliono fare con lo Stadio. Non impongo ultimatum, ma facciano chiarezza”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un convegno torna sulla questione dello Stadio di San Siro. ”E il momento che le squadre facciano chiarezza ...

San Siro brand e simbolo - un nuovo stadio per Inter e Milan è follia : Siro rappresenta per il mondo il Milan e l'Inter e i loro successi. Anche l'Olimpiastadion di Monaco rappresentava il Bayern. Innanzitutto il Bayern non ha costruito l'Allianz Arena accanto all'...

Rinnovare San Siro? Ipotesi esilio per Inter e Milan : Sono giorni caldi per il futuro dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro e per l’idea di Milan e Inter di costruire un nuovo impianto condiviso. La strada che va nella direzione di puntare su una nuova struttura sembrerebbe essere quella più quotata, sebbene in molti si siano esposti a favore di una ristrutturazione di […] L'articolo Rinnovare San Siro? Ipotesi esilio per Inter e Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...