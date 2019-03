Congresso della famiglia a Verona Atteso Salvini | spunta un corteo transfemminista

Congresso delle famiglie - femministe in piazza : foto della Boldrini col simbolo del Medioevo : Congresso delle famiglie sotto assedio. Oggi a Verona arriva la contro manifestazione promossa dai sindacati cui non poteva mancare Laura Boldrini . L'ex presidente del Senato, appena giunta a Verona, ...

Congresso della Famiglie a Verona - il capotreno ai passeggeri : "Famiglia è dove c'è amore" : "Questo week end più che mai Verona è la città dell'amore, buona permanenza dal vostro capotreno, che ricorda: famiglia è dove c'è amore", è stato questo l'annuncio che oggi è risuonato nel treno Italo 8973 diretto a Venezia Santa Lucia.A pronunciare le parole è stato il capotreno, una volta che il convoglio si è fermato nella stazione di Verona Porta Nuova, nella città dove ...

Congresso mondiale della famiglie : 'Gli omosessuali all'inferno? Follia' : Verona, 29 mar., askanews, - 'Gli omosessuali vanno curati, sennò per loro c'è l'Inferno? Follie. Questo non è il pensiero degli organizzatori e ci dissociamo da chi strumentalizza una situazione ad ...

Congresso della famiglia : Eva Crosetta - la madrina di Verona voluta in Rai da Freccero : Una lunga carriera televisiva alla spalle, veneta di origine anche se ormai romana di adozione, Eva Crosetta è la madrina del Congresso mondiale delle famiglie, in programma fino a domenica. La ...

Congresso Verona - Bussetti : 'Non parlerò a nome della Scuola. Se figli stanno bene - ok anche a famiglie allargate' : Il ministro all'Istruzione Marco Bussetti parteciperà al Congresso delle famiglie di Verona. Alle critiche e alle domande sulla partecipazione di...

Il patrocinio della presidenza del Consiglio al Congresso Mondiale delle Famiglie è stato revocato - dopo molte critiche : È stato revocato dopo molte critiche il patrocinio della presidenza del Consiglio al Congresso Mondiale delle Famiglie (WCF), la contestata manifestazione che si terrà a fine mese a Verona e che riunirà esponenti internazionali di organizzazioni integraliste religiose, antiabortiste, antifemministe

Il Congresso delle famiglie non avrà il patrocinio della presidenza Consiglio : Il patrocinio al World Congress of Families , che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo, 'è stato concesso dal ministro per la Famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana , di sua iniziativa, nell'ambito ...

Congresso delle famiglie - Conte : "Via il patrocinio di Palazzo Chigi" | Fontana : resta quello della Famiglia : Il premier: "Questo governo tutela la Famiglia senza compromettere il riconoscimento giuridico e la legittimazione delle unioni civili"

Dietro il Congresso delle Famiglie gli oligarchi sovranisti amici di Putin e della Lega : oligarchi vicino a Putin, uomini di raccordo tra la Lega di Matteo Salvini e il fronte sovranista russo. Dietro il Congresso delle Famiglie in programma a Verona tra il 29 e il 31 marzo si muovono uomini e nomi che vanno da Mosca all'Italia, e la cui visione del mondo si può riassumere in tre parole: "Identità, Sovranità, Tradizione".Continua a leggere

Si alza la temperatura intorno al Congresso mondiale della famiglia - Vaticano prende le distanze : Presenti come ospiti Salvini, il ministro Fontana e Giorgia Meloni, contrari i Cinquestelle. Critico anche il Pd. Parolin: 'd'accordo sulla sostanza ma non sulle modalità'

Di Maio : "Al Congresso di Verona si nega il tema della violenza sulle donne. Non ci sarà nessuno del M5S" : Il vicepremier Luigi Di Maio questa mattina, su Facebook, ha ringraziato pubblicamente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per le nuove norme pensate per inasprire le pene contro chi si macchia di violenza contro le donne e femminicidio. Il capo politico del MoVimento 5 Stelle ne ha approfittato anche per lanciare nuove frecciatine a chi andrà al congresso sulla famiglia di Verona, su cui già nei giorni scorsi si è ...

Congresso delle Famiglie a Verona : il capogruppo della Lega si dimette per protesta : Il capogruppo al Consiglio comunale di Verona, Mauro Bonato si è dimesso lo scorso 8 marzo per protestare contro il tema del XXIII Congresso mondiale delle Famiglie che si svolgerà dal 29 al 31 marzo a Verona. “E' un ritorno al Medioevo: non si può accettare che salgano sul palco individui che associano l'omosessualità al satanismo” aggiunge il capogruppo in merito alle dichiarazioni della scrittrice Silvana de Mari. Si dimette il capogruppo al ...

Verona - “Il Congresso della Famiglia è agghiacciante”. E il capogruppo della Lega (già espulso) si dimette con parole dure : “Vogliono rendere Verona la culla del Medioevo, Verona non lo merita”. Con queste parole il capogruppo della Lega (già espulso) al Consiglio comunale di Verona Mauro Bonato, si è dimesso lo scorso 8 marzo in aperto dissenso e con parole durissime nei confronti del Congresso delle Famiglie, l’evento fortemente voluto dal ministro Fontana in programma dal 29 al 31 marzo nella città scaligera.Dunque se ieri era il vicepremier M5S ...

"Congresso della famiglia un ritorno all'antichità" - si dimette il capogruppo leghista di Verona : "Se va avanti così torneremo a tempi antichi dove le donne fanno solo le schiave degli uomini", con questa motivazione Mauro Bonato, capogruppo leghista nel Consiglio comunale di Verona, ha comunicato le sue dimissioni.Al consigliere, leghista della prima ora, non è piaciuta affatto l'idea di organizzare il Congresso della famiglia nella città. "Verona non merita questo. I relatori del Congresso vanno oltre la parola ...