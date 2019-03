Chi è davvero il cantante neomelodico che sposa la vedova del boss

agi

(Di sabato 30 marzo 2019) Probabilmente l'epoca delle prese in giro ai cantanti neomelodici, etichettati immediatamente e a prescindere come musica di scarsa qualità, non finirà mai. E certe manifestazioni esageratamente pompose, come quella messa in scena dalTony Colombo in occasione delle sue nozze, e per la quale ne pagherà il conto (o più probabilmente multa) alle autorità, sono quasi sempre archiviate come l'ennesima consacrazione del trash.Ammettiamolo: il riflesso artistico della malavita, il sentimentalismo antico delle cosche, che crea lo stesso effetto distopico degli altari alla Madonna che vediamo nelle immagini dei Tg quando illustrano le case dei. Niente di più sbagliato.Lasciando da parte la mera critica musicale e la storia stessa di un genere che vanta annali di tradizione che i più ignorano - probabilmente perché legati essenzialmente a una singola città - ...

pinapic : Io davvero non so come si possa arrivare a dire una cosa del genere. Nessun rispetto nemmeno per chi combatte quest… - Roberto_Fico : Che bello poter visitare il punto luce di @SaveChildrenIT a #Marghera! I più piccoli possono partecipare qui a tant… - SimonaMalpezzi : #Salvini bullizza il ragazzino di 13 anni che ha sventato la strage del #bus. C’è chi gioca a fare il poliziotto in… -