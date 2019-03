Ucciso durante un Tso | il poliziotto deve essere processato per eccesso di legittima

Roma - azzannato e Ucciso dal suo cane durante una passeggiata - muore a 43 anni : La consueta passeggiata con il cane ha avuto un esito inimmaginabile per un giovane uomo, tramutandosi in una terribile tragedia che ha sconvolto una comunità, quella di Colle del Sole, località sulla Prenestina, periferia est di Roma. Quella di venerdì pomeriggio è stata l'ultima uscita con l'amico a quattro zampe per Gianluca Romagnoli, 43 anni. Tiago, il suo pastore corso di tre anni, lo ha aggredito uccidendolo, dopo avergli provocato ferite ...

Agrigento - Ucciso a coltellate in piazza davanti agli amici durante una lite : fermato un 18enne : Ci sarebbe una banale discussione alla base dell'omicidio avvenuto ad Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, dove Vincenzo Busciglio, un ragazzo di soli 22 anni, compiuti lo scorso mese di gennaio, è stato ucciso a coltellate. fermato un 18enne.Continua a leggere

"Voglio giustizia per il mio Federico - Ucciso a nove anni dal padre durante un colloquio protetto" : Parla Antonella Penati nel decimo anniversario della morte del figlio Federico Barakat, ucciso a coltellate dal padre...

Ladro Ucciso durante la rapina Genitori ora denunciano Salvini : I Genitori di Giacomo Buonamico, ucciso durante il tentativo di rapina da un imprenditore alla stazione di servizio di Paolo del Colle, hanno deciso di denuncirae il ministro degli Interni. A Bari nel corso di un comizio Salvini è stato affiancaro dal segretario della Lega Enrico Balducci, processato e condannato in via definitva per l'omicidio di Giacomo Buonamico. durante il comizio Salvini ha affermato: "Il rapinatore nella prossima vita deve ...

New York : poliziotto Ucciso dai colleghi durante una rapina : Brian Simonsen è stato raggiunto da un proiettile esploso da un collega durante una sparatoria seguita a una rapina.Continua a leggere

Reggio Emilia : giovane Ucciso con un pugno durante una lite. Sospetti su padre e fratello : Un ragazzo di Reggio Emilia di 24 anni è morto giovedì: poco prima aveva avuto una violenta discussione con il padre e il fratello.Continua a leggere

Bimbo Ucciso dal patrigno - la madre : "Ero sotto choc durante il pestaggio" : Cardito, Napoli,, 2 febbraio 2019 - Si terranno questo pomeriggio a Pompei i funerali del piccolo Giuseppe , 7 anni, ucciso di botte dal patrigno Tony Essobti Badre domenica scorsa a Cardito. A Pompei ...