Programmi tv di Venerdì 29 Marzo | inizia Gomorra 4 su Sky

Programmi TV di stasera - venerdì 29 marzo 2019. Su Rai3 «Ti ricordi di me?» : Ambra Angiolini e Edoardo Leo in Ti ricordi di me Rai1, ore 21.25: La Corrida Seconda puntata de La Corrida, il varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio. Conduce Carlo Conti, a Ludovica Caramis il ruolo di valletta. Grandi protagonisti di questo nuovo appuntamento saranno come sempre i dilettanti allo sbaraglio, che si esibiranno sul palco con un unico grande ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di venerdì 22 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, venerdì 22 marzo 2019: Rai 1 dedica la serata alla intrattenimento con la nuova edizione de La Corrida, presentata da Carlo Conti. Su Rai 2 triplo appuntamento con NCIS (episodi Voci, Il cerchio della vita e Vecchi trucchi e nuove strade). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film Veloce come il vento (Italia, 2016), con Stefano Accorsi e Matilda De ...

Programmi TV di stasera - venerdì 22 marzo 2019. Su Rai3 «Veloce come il vento» : Stefano Accorsi in Veloce come il vento Rai1, ore 21.25: La Corrida – Nuova Edizione Su Rai1 torna La Corrida, il varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio. Conduce Carlo Conti, con Ludovica Caramis nel ruolo di valletta. La Corrida resta fedele all’originale, con tutti gli elementi tradizionali: dall’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli, al corpo di ballo, ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di venerdì 15 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, venerdì 15 marzo 2019: Su Rai 1 Antonella Clerici conduce la kermesse Sanremo Young, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Su Rai 2 triplo appuntamento col telefilm NCIS (episodi Le ferite dello spirito – Qui pro quo – Un ragionevole dubbio). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un Posto al sole, andrà in onda il film Lo chiamavano Jeeg Robot (Usa, 2015) con Luca Marinelli e ...

Programmi TV di stasera - venerdì 15 marzo 2019. Su Rai3 «Lo chiamavano Jeeg Robot» : Claudio Santamaria in Lo chiamavano Jeeg Robot Rai1, ore 21.25: Sanremo Young – Finale Finalissima di SanremoYoung, il teen talent condotto da Antonella Clerici. Sono quattro i giovani e promettenti cantanti arrivati alla serata decisiva che stabilirà chi di loro è il solo e unico vincitore di questa edizione. Sarà l’ultima opportunità per conquistare definitivamente Academy e pubblico a casa, pronti ancora una volta a giudicare tutto il ...

STASERA IN TV - i Programmi tv di venerdì 8 marzo 2019 : anticipazioni : anticipazioni sulla programmazione tv di venerdì 8 marzo 2019: Su Rai 1 Antonella Clerici presenta lo show Sanremo Young, mentre su Rai 2 serata a base di telefilm con tre episodi di NCIS (Due al prezzo di uno – Exit Strategy – Tempesta in arrivo). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda la pellicola 7 minuti (Italia, 2016) con Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Michele Placido, Fiorella Mannoia. Su ...

Programmi TV di stasera - venerdì 8 marzo 2019. Ambra Angiolini su Canale 5 con «Il silenzio dell’acqua» e su Rai3 con «7 Minuti» : Ambra Angiolini in 7 Minuti Rai1, ore 21.25: Sanremo Young Appuntamento con la semifinale di Sanremo Young, il teen talent condotto da Antonella Clerici, in onda dal teatro Ariston di Sanremo. Sei giovani e talentuosi cantanti arrivati alla quarta e decisiva puntata che li catapulterà alla finalissima del 15 marzo dovranno dare il massimo per conquistare Academy e il pubblico a casa. Due gli ospiti d’eccezione: Gino Paoli e Gigi D’Alessio. ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di venerdì 1° marzo 2019 : Su Rai 1 serata all’insegna dell’intrattenimento con lo show Sanremo Young, presentato da Antonella Clerici: ospite della puntata sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood. Su Rai 2 triplo appuntamento con le repliche di NCIS (episodi 14×23 – Qualcosa di blu; 14×24 – Rendezvous; 14×25 – I nostri uomini). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film Un paese quasi perfetto (Italia, ...

Programmi TV di stasera - venerdì 1 marzo 2019. Su Tv8 ultime selezioni per «Italia’s Got Talent» : Federica Pellegrini Rai1, ore 21.25: Sanremo Young Antonella Clerici conduce il terzo appuntamento di Sanremo Young. Il teen talent torna per una serata all’insegna del grande spettacolo. Antonella per l’occasione avrà al suo fianco Lorella Cuccarini e il trionfatore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood. La sfida è entrata nel vivo e dopo i duetti da brivido della scorsa settimana, i giovani cantanti in gara dovranno dimostrare tutto il loro ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di venerdì 22 febbraio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, venerdì 22 febbraio 2019: Rai 1 dedica la serata all’intrattenimento con Sanremo Young, presentato da Antonella Clerici. Rai 2 propone la serie Suburra (episodio Cani arrabbiati) con Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, appuntamento con la commedia Scusate se esisto (Italia, 2014) con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta ...

