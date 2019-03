Napoli | colpi di pistola e odio sui social per fermare le nozze trash del neomelodico e

Napoli - il piromane del centro storico colpisce ancora nella notte - intervenuti i pompieri : ancora un episodio di cronaca nera nel napoletano. Nel corso della nottata tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo, è divampato un incendio di elevata portata nel cuore del centro storico di Napoli. Più precisamente a Via Bellini, nella strada che si interseca con Via Toledo. Ad aver suscitato l'interesse dei molti passanti di passaggio e delle autorità sono state le fiamme che hanno letteralmente polverizzato una serie di 5 scooter parcheggiati a ...

Il nuovo Napoli di Ancelotti - come cambia l’11 per la prossima stagione : De Laurentiis prepara tre super colpi [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 Ancelotti (allenatore) ...

Spari sulla città di Napoli. I clan fanno paura a colpi di arma da fuoco : Si spara a Napoli. Si spara tutti i giorni. Si spara ad altezza d'uomo. Si spara nelle vetrine, si spara in aria, si spara per terrorizzare, per dettare legge, per imporre il pizzo, per capriccio e ...

Napoli - raid a colpi di martello contro un bar : la gang immortalata dalle telecamere : Due raid a colpi di martello e piede di porco in meno di due settimane, con un bottino di poco inferiore ai 9mila euro. Vittima della banda, che ormai da settimane piazza colpi a ripetizione ai danni...

Se Fabian Ruiz è in ospedale - il virus che ha colpito il Napoli non era una sciocchezza : Ha colpito, almeno noi del Napolista, la foto di Fabian Ruiz in un letto d’ospedale. Il calciatore ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale spagnola, ritiro che aveva raggiunto nonostante fosse debilitato. I medici della Spagna lo hanno visitato e lui è addirittura rimasto ricoverato. Segno che il virus che ha colpito il Napoli, virus di cui ha parlato l’altra sera Ancelotti in conferenza stampa, non era una sciocchezza. Un ...

Napoli - spari colpiscono due noti bar di piazza Trieste e Trento : Colpi di pistola sono stati esplosi questa notte verso le 2 in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Napoli, contro le installazioni di due bar da sconosciuti. I due locali, «Caffe...

Napoli choc - baby calciatori colpiti da sassi dopo la partita : Sassaiola e colpi di mazza contro l?autobus di una scuola calcio nella Sanità. SpaccaNapoli Sporting ? Caravaggio/Barone calcio doveva essere solo una partita tra due squadre di...

Stesa a Napoli - serata di terrore : 4 colpi esplosi da uomini in scooter : Poco prima delle 22 ennesima Stesa di stampo camorristico a Napoli. Questa volta uomini armati di pistola, che sparano per seminare il terrore e 'marcare il territorio', sono entrati in azione al ...

Napoli - il tifoso 'veggente' e i suoi colpi di genio : Da dieci anni seguo il Napoli in ogni angolo del mondo. Mi sono perso solo due trasferte: a Trabzon, in Turchia, per uno sciopero di voli, e a Pechino per la Supercoppa, per problemi personali. Pensi ...

Arsenal - la legge di Murphy colpisce il Napoli. Ma non tutto il male… : Decimi nel ranking La legge di Murphy ha colpito ancora. Il Napoli ha beccato la squadra più forte tra le sette possibili in Europa League. Questo è il ranking delle formazioni ai quarti di finale: Per quel che riguarda le possibili avversarie degli azzurri in Europa League, ecco il loro posizionamento: Arsenal decimo Chelsea 17esimo Villarreal 20esimo Benfica 21esimo Valencia 44esimo Slavia Praga 72esimo Eintracht 77esimo Detto questo, ...

Napoli - dolore ai funerali di Fortuna : «Chi colpisce una donna è uno str...» : Si sono svolti nella chiesa di Santa Maria alla Sanità i funerali di Fortuna Bellisario, la 36enne uccisa dal compagno in un appartamento di Miano. Momento di grande dolore; presenti alle...

Napoli - massacrata dal marito a colpi di stampella : 'Aveva un altro - voleva lasciarmi' : L'ha massacrata a mani nude. Prima gli insulti, poi sono arrivati i pugni e i calci e - infine - il colpo di grazia, inferto con una stampella. Ancora sangue sulle donne. E succede, ancora una volta ...

Napoli - femminicidio : la picchia e la colpisce con corpo contundente - poi chiama il 118 : Si chiamava Fortuna Bellisario e aveva 36 anni, la donna uccisa dal marito, Vincenzo Lopresto di 41 anni che si è costituito. Il femminicidio è avvenuto oggi all'ora di pranzo nella casa della coppia a Miano, periferia di Napoli, mentre i tre figli non erano in casa. Prima l'ha uccisa con le sue mani, picchiandola e usando anche un corpo contundente, probabilmente una gruccia per gli abiti. Poi, ha chiamato i soccorsi quando si è accorto che non ...