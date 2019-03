Massimo Gandolfini a Pietro Senaldi | ' Minacciato di morte dai gay perché difendo la

Massimo Gandolfini contro la legge 194 : "L'aborto è un omicidio" : Attacco frontale all'aborto a Verona da parte del fondatore del Family Day, Massimo Gandolfini. "Per quanto riguarda l'aborto - afferma -, io dico che c'è un diritto precedente a quello della libera scelta ed è il diritto del bambino di vivere. Il bambino non è una cosa che uno butta via, non è un vestito che uno elimina e non è un pezzo di carta che si butta nel cestino. Quella è una vita che è ...