Juventus femminile | infortunio Salvai | operazione perfettamente riuscita

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina a caccia del successo nel derby contro la Florentia per avvicinarsi alla Juventus nel 20° turno : I tre anticipi della ventesima (terzultima) giornata hanno riaperto un discorso che sembrava chiuso nel campionato di Calcio femminile di Serie A. La caduta della Juventus di Rita Guarino sul campo del Sassuolo ha rimesso tutto in discussione nella lotta per lo Scudetto. Un ko di cui ha approfittato prontamente il Milan di Carolina Morace che, vittorioso 4-1 al “Vismara” contro la Roma, si è portato a -2 dalle bianconere. Ora è il ...

Serie A femminile - Juventus k.o. col Sassuolo. Campionato riaperto : Clamoroso al Mirabello di Reggio Emilia! La Juve che solo due giorni fa si era aggiudicata la supersfida dello Stadium contro la Fiorentina, davanti ad oltre 40mila spettatori,, perde contro il ...

Calcio femminile - una rete di Pedersen decide il match fra Juventus e Fiorentina : Madrid chiama Torino risponde. Una settimana fa per Atletico Madrid-Barcellona, match clou del campionato spagnolo, ben 60.739 spettatori avevano riempito lo Stadio Wanda Metropolitano. Un simile picco non si è raggiunto anche allo Juventus Stadium, ma la risposta del pubblico è stata più che positiva. Per Juventus-Fiorentina si è raggiunta la quota record di 39.027. Per il Calcio femminile italiano è un record assoluto che abbatte i precedenti ...

Antonio Cabrini : 'Juventus apripista nel calcio femminile' : Antonio Cabrini, leggenda della Juventus e della Nazionale italiana, nell'intervista rilasciata alla trasmissione 'Tutti convocati', in onda su Radio 24, ha parlato del calcio italiano e dell'importanza che la Vecchia Signora sta riservando alle donne e alle seconde squadre. Spazio alle donne Innanzitutto l'ex giocatore è soddisfatto dell'attuale situazione, perché ieri all'Allianz Stadium, approfittando della 'pausa per le nazionali', si è ...

Calcio femminile - Juventus-Fiorentina da record : Allianz Stadium gremito e primato di ascolti in tv. Dati confortanti ma punto di partenza : “Il Calcio non è uno sport per signorine“: questa era una delle frasi caratteristiche di Guido Ara, fuoriclasse della mediana dei Leoni Bianchi della Pro Vercelli all’inizio del secolo scorso, volendo identificare nello spirito indomito e nella determinazione la propria forza. Letta in un contesto come quello attuale alimenterebbe polemiche. Tuttavia, nonostante siano passati 100 anni, l’assunto che il Calcio possa essere ...

Femminile - Juventus-Fiorentina fa l'en plein : gli ascolti tv sono da record! : Come conferma Sky, infatti, la partita trasmessa in diretta da Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, è stata seguita da 342.628 spettatori medi, con il 2,68% di share e 1.033.546 spettatori unici: ...

VIDEO Juventus-Fiorentina 1-0 calcio femminile - highlights e sintesi : successo bianconero davanti ai 40mila dell’Allianz Stadium : La Juventus ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 nel match valido per al 19^ giornata della Serie A 2019 di calcio femminile e ha rafforzato il primo posto in classifica con quattro punti di vantaggio proprio sulle viola. Le Campionesse d’Italia hanno messo una concreta ipoteca sulla conquista del secondo scudetto consecutivo visto che mancano soltanto tre turni al termine della stagione ma la partita odierna non è stato importante solo per ...

Calcio femminile - la Juventus batte la Fiorentina in uno Stadium tutto esaurito : A dieci giorni di distanza da Juventus-Atletico , l'Allianz Stadium è nuovamente teatro di un avvenimento storico: tutto esaurito l'impianto della Vecchia Signora e record di presenze, 39mila ...

Juventus femminile - scudetto più vicino. Battuta la seconda ed ora … : Juventus femminile – Bianconeri protagoniste della domenica calcistica anche quando Cristiano Ronaldo e compagni sono impegnati con le nazionali. All’Allianz Stadium è infatti andato in scena lo scontro diretto tra Juventus e Fiorentina. Juventus femminile, scudetto sempre più vicino La Juventus Women batte la Fiorentina 1-0 nello scontro diretto, adesso la situazione vede le ragazze […] More

Serie A Femminile – Festa Juventus davanti ad un Allianz Stadium gremito : Pedersen stende la Fiorentina nel finale : Il big match della 19ª Giornata di Serie A Femminile va alla Juventus: le bianconere, davanti ad un Allianz Stadium gremito, battono la Fiorentina per 1-0 grazie al gol di Pedersen Gli uomini riposano per la pausa dedicata alla Nazionale e allora sono le donne a prendersi i riflettori del pomeriggio calcistico della domenica. L’Allianz Stadium risulta tutto esaurito, anche se in campo non c’è Cristiano Ronaldo, ma la ...

Femminile - Juventus-Fiorentina 1-0 : Pedersen decide la sfida scudetto : La Juventus fa suo lo scontro al vertice contro la Fiorentina, mettendo una seria ipoteca sulla conquista dello scudetto Femminile. Nella splendida cornice dell'Allianz Stadium, la squadra di coach ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina 1-0 - Pedersen decide il match clou all’Allianz Stadium. Bianconere vicine al titolo tricolore : Sono andate in scena quest’oggi le ultime due partite del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Una giornata, per certi versi, storica per il movimento delle donne del “Pallone” italiano, vista la disputa del big match tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium, la casa della Vecchia Signora (maschile). Uno stadio gremito in ogni ordine di posto ha accolto le due formazioni leader di questo ...

