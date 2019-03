Juventus-Ajax | date andata e ritorno | tv | streaming | canali Quale vedere gratis e in

Juventus - Agnelli 'Ronaldo sta bene - ma attenti a rischiarlo contro l Ajax' : 'Poi certo avere in campo Cristiano Ronaldo, il miglior giocatore del mondo, ti dà più sicurezza. Ma serve attenzione'.

Juventus - Cristiano Ronaldo non molla : tornerà con l'Ajax? : Qui trattano lesioni muscolari, anche piccole, servendosi della scienza biomedica capace di riparare le fibre con un trattamento a base di infiltrazioni di plasma centrifugato del paziente stesso. ...

Infortunio Cristiano Ronaldo/ Juventus in ansia : a rischio la sfida con l'Ajax : Controlli al JTC per Cristiano Ronaldo, infortunatosi due giorni fa con la nazionale portoghese: le parole di Sandro Corapi.

Juventus - Chiellini suona la carica in vista dell’Ajax : “vogliamo fare qualcosa di speciale” : Giorgio Chiellini torna a Torino dopo gli impegni con la Nazionale, il difensore della Juventus pensa ai prossimi appuntamenti di campionato e di Champions League “Tra due settimane ritroveremo la Champions e l’Ajax, adesso concentriamoci sul campionato, vogliamo chiudere quanto prima il discorso”. Così Giorgio Chiellini, ai microfoni di JTv, parla dei prossimi impegni di campionato e Champions League della sua ...

Juventus - la rincorsa di Ronaldo : contro l'Ajax vuole esserci : TORINO - Tredici giorni al calcio di inizio di Ajax-Juventus , poco meno di due settimane in cui Cristiano Ronaldo lotterà contro il tempo per scendere in campo contro gli olandesi. La rincorsa è ...

Juventus-Ajax - Quarti Champions League : orario - tv - streaming - date - Rai e Sky : In attesa di capire se Cristiano Ronaldo ce la farà ad essere in campo per la doppia sfida europea, il sorteggio di Nyon ha stabilito che saranno gli olandesi dell’Ajax i prossimi avversari della Juventus nella fase ad eliminazione diretta della Champions League di calcio. Siamo giunti ai Quarti di finale e le giustiziere delle due squadre di Madrid si affronteranno per due volte a distanza di sei giorni. L’urna svizzera ha anche ...

Juventus - Cristiano Ronaldo in campo con l'Ajax : si avvicina il momento della verità : ... per cercare di capire quanto le speranze di vederlo in campo nel match di andata con l'Ajax trovino riscontro nel mondo reale. Intanto dopo la ripresa di ieri, oggi alla Continassa il gruppo a ...

Champions - Van der Sar : "Ajax in fiducia - possiamo battere la Juventus" : La doppia sfida tra Ajax e Juventus è la partita di Edwin Van der Sar . L'ex portiere, oggi direttore generale del club olandese, ha vestito entrambe le maglie: "Contro la Juve sarà una partita ...

Ajax-Juventus del 10 aprile è la gara d'andata dei quarti di Champions : La gara di andata dei quarti di finale dell'edizione della Champions League 2018/2019 vedrà protagoniste due grandi del calcio europeo, capaci di favolose imprese negli ottavi. Se l'Ajax ha eliminato i campioni in carica del Real Madrid, addirittura vincendo al Santiago Bernabeu, la Juventus non è stata da meno, superando in rimonta l'Atletico Madrid, imponendosi col risultato di 3-0 a Torino con tripletta di Cristiano Ronaldo. Per i bianconeri ...

Ajax-Juventus - parla Van Der Sar : “Possiamo vincere. Ronaldo recupera” : AJAX JUVENTUS – Si avvicina la data segnata in rosso sul calendario dei tifosi della Juventus. Dopo l’impresa ottenuta contro l’Atletico Madrid il cammino dei bianconeri in Champions prosegue e farà tappa ad Amsterdam il prossimo 10 aprile, quando le porte della Crujiff Arena apriranno per l’andata dei quarti di finale di coppa. C’è ansia […] L'articolo Ajax-Juventus, parla Van Der Sar: “Possiamo vincere. Ronaldo ...

Juventus-Ajax - quando si giocano i quarti di finale e come vederli in tv e streaming. Le date e il programma su Sky e RAI : La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. I Campioni d’Italia incroceranno i lancieri in un confronto dal forte connotato storico, ricordando l’ultima Coppa dalle grandi orecchie vinta da bianconeri a Roma nel 1996 contro la formazione allenata da Louis van Gaal. Una sfida non semplice per gli uomini di Massimiliano Allegri. I biancorossi forse non avranno campioni già affermati ...

Biglietti Juventus-Ajax - come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Le gare di ritorno dei quarti di finale della Champions League di calcio si disputeranno il 16 ed il 17 aprile, e tra i quattro incontri previsti c’è l’incrocio tra Juventus ed Ajax, in programma martedì 16 aprile alle ore 21.00, che metterà di fronte la squadra che sta dominando in Italia contro la maggior sorpresa del massimo torneo continentale. Molto dirà già la gara d’andata, che si disputerà nella settimana precedente, ma ...

Juventus - per Ronaldo due settimane di stop. Può farcela per l Ajax : TORINO - Due partite saltate, Empoli e Cagliari, e rientro in campo con il Milan il 7 aprile, dunque in tempo per la sfida Champions con l'Ajax. Questo il percorso riabilitativo per Cristiano Ronaldo, ...

Cristiano Ronaldo - infortunio con il Portogallo : apprensione in vista dell’Ajax. E il titolo della Juventus va giù in Borsa : Un problema muscolare, la richiesta del cambio, l’uscita di scena. L’infortunio subìto in Portogallo-Serbia da Cristiano Ronaldo tiene con il fiato sospeso la Juventus, in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax. Anche se il fuoriclasse bianconero non sembra preoccupato più di tanto dal problema alla coscia destra avuto dopo mezz’ora di gioco: “Sono tranquillo, so che starò bene in ...