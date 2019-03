Fabrizio Cicchitto | la rivelazione | tutta la verità sulla trattativa Silvio

liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019)nel suo librostoria di Forza Italia dal 1994 al 2018 rivela moltissimi retroscenaSeconda Repubblica, in particolare suBerlusconi. Uno di questi riguarda le trattative per la grazia mancata al Cavaliere di Giorgio Napolitano e quelle per il bis dello stesso re

fattoquotidiano : IL LIBRO DI FABRIZIO CICCHITTO Il volume su un quarto di secolo di storia: anche i retroscena sulle trattative con… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: IL LIBRO DI FABRIZIO CICCHITTO Il volume su un quarto di secolo di storia: anche i retroscena sulle trattative con Nap… - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: IL LIBRO DI FABRIZIO CICCHITTO Il volume su un quarto di secolo di storia: anche i retroscena sulle trattative con Nap… -