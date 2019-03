Congresso Famiglie | Aborto è omicidio Salvini | Diritti non saranno

blogo

(Di venerdì 29 marzo 2019) Ha preso il via oggi la tre giorni delMondiale delleorganizzato a Verona e fortemente voluto dal ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. Che la Lega stia lisciando il pelo al mondo della Chiesa e degli ambienti vaticani più tradizionalisti non è un segreto per nessuno, ma ilè nato sotto il segno della polemica per le posizioni di organizzatori e relatori - sul ruolo della donna, su quello della famiglia tradizionale, su divorzio e- giudicate oscurantiste e "medievali" anche dagli stessi alleati di governo del Carroccio.Vecchia guardia Lega contro la deriva 'cattolico-integralista'. Capogruppo a Verona si dimette Il leghista della prima ora contro quelli dell’ultima, che stanno (anche) al governo. Fanno rumore le dimissioni di Mauro Bonato,Il M5S ha ribadito ...

stanzaselvaggia : E intanto al congresso delle famiglie a Verona... #WCFVerona - Mov5Stelle : Come gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle di Camera e Senato, affermiamo con orgoglio che siamo lontani anni… - repubblica : Il popolo del Congresso: 'Gli omosessuali vanno curati; se non si convertono c'è l'inferno' -