Banche | Di Maio | no rinvii decreto truffati | decide chi ha i voti

Banche - Di Maio : no rinvii decreto truffe : 7.16 No a rinvii del decreto per i truffati dalle Banche. Così il vicepremier Di Maio, che ricorda su Repubblica a Tria che "le scelte vanno fatte da chi ha i voti. Aspettiamo da giorni la firma". "C'è una questione di compattezza all'interno del governo. Il M5S chiede di firmare i decreti nei prossimi giorni. Bisogna capire se la Lega è con noi.Non si tratta di convincere Tria, ma di esprimere chiaramente la posizione di chi ha i voti in ...

M5s - Villarosa : “Salvini? Di Maio in versione Bud Spencer replica bene. Decreto su truffati Banche? Tria lo firmi subito” : “Salvini ci fa ombra? E’ vero, ma Luigi riesce a replicare bene. Adesso è in versione Bud Spencer“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il sottosegretario M5s alle Finanze, Alessio Villarosa, commenta ironicamente il rapporto di forza tra i due vicepresidenti del Consiglio. Il politico si esprime anche sull’esito delle elezioni regionali in Basilicata: “Per me ...

Di Maio e Salvini si contendono i truffati dalle Banche - di G. Colombo - : Salvini e Di Maio hanno scelto di assorbire questo malcontento e da qui hanno avuto origine le dichiarazioni contro il ministro dell'Economia del primo e il post su Facebook del secondo. Quella ...

Di Maio e Salvini si contendono i truffati dalle Banche : Domenica sera, Treviso. Matteo Salvini, accompagnato da Luca Zaia, ha un lungo incontro con Luigi Ugone, il capofila dell'associazione che riunisce i risparmiatori rimasti coinvolti nel crac delle banche venete. La tensione nella "base" è ai massimi livelli. Perché i decreti per i risarcimenti sono fermi sulla scrivania di Giovanni Tria: manca ancora la risposta di Bruxelles, che deve dire la sua sulle norme. Poche ore dopo, ...

Crack Banche - Salvini e Di Maio : presto firma decreti attuativi : ...con Bruxelles segnali di disponibilità Sarebbero ormai prossimi ad una soluzione i nodi sugli indennizzi ai risparmiatori colpiti dai Crack bancari e il decreto attuativo del ministero dell'economia, ...

Banche - Boschi : “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” : “Risposta a Governo viene da fischi dei risparmiatori a Di Maio e Salvini“. Così Maria Elena Boschi intervistata a margine della presentazione del libro dell’ex vicepresidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Firenze (Immagini Italia7) L'articolo Banche, Boschi: “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Banche : Moretti (Pd Veneto) - 'da Di Maio e Salvini promesse pericoloso' : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - “Una passerella muscolare inutile, anzi pericolosa. Di Maio e Salvini continuano a fare promesse da marinai ai risparmiatori fregandosene del monito dell’Ue, tanto alla fine il conto non lo pagheranno loro. Questi atteggiamenti da bulli tra il ‘tiriamo dritto’ e ‘addio

Banche - Di Maio : 'Servono nuove professionalità - chi doveva controllare non lo ha fatto' : Di Maio ha inoltre spiegato che il fondo per i risarcimenti dei risparmiatori delle popolari "non opererà tramite arbitrato" ma tramite una "commissione del ministero dell'Economia che valuterà le ...

“Vittime del salva Banche” all’attacco : da Di Maio e Salvini nulla di convincente : Domande "fondamentali" sono rimaste senza risposta. Questo il giudizio espresso da Letizia Giorgianni, coordinatrice del comitato "Vittime del salva banche", al termine dei lavori dell'assemblea di Vicenza. Secondo Giorgianni i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio "hanno ribadito che qualunque sia il giudizio della Commissione il governo eroghera' comunque i rimborsi. Ma non hanno risposto nulla di convincente sul fatto che una sentenza ...

Banche Venete - nulla di fatto a Vicenza - dove erano presenti Di Maio e Salvini : ... con la presenza dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , escludendo la maggior parte delle associazioni della Cabina di Regia istituita al Ministero dell'Economia e delle Finanze sul ...

Banche venete - Di Maio a Vicenza contestato dai risparmiatori - VIDEO : ... il governo, come dice il vicepremier Luigi Di Maio, erogherà comunque i rimborsi secondo le procedure previste dalla legge di bilancio? Oppure, come dice il sottosegretario all'Economia Massimo ...

Banche - Di Maio : “Questa Europa a maggio è finita - dopo elezioni non avremo più problema delle letterine” : “Ogni volta che affrontiamo i problemi della concorrenza o i risarcimenti ci arrivano queste righe dalla Commissione europea che dicono che dobbiamo preferire delle regole che, guarda caso, favoriscono sempre i più forti. Come abbiamo detto prima con Matteo, ce ne freghiamo altamente. E dico un’altra cosa: ormai mancano tre-quattro mesi, questa Europa è finita, e queste lettere non arriveranno più”. Lo ha detto il vice premier ...

Banche - la vendetta di Salvini e Di Maio contro i banchieri e Ue : "Ce ne freghiamo delle letterine" : Il governo non ha intenzione di confermare i vertici della Banca d'Italia, oltre a quelli della Consob già sostituiti con l'ex ministro Paolo Savona, perché, come ha spiegato Luigi Di Maio davanti all'assemblea dei risparmiatori truffati dalla banca Popolare di Vicenza: "Chiediamo discontinuità e qu

Di Maio : «Banche - Paragone presidente della commissione d'inchiesta» : «Il senatore Gianluigi Paragone sarà presidente della commissione d'inchiesta sulle banche». Lo ha annunciato a Vicenza Luigi Di Maio, durante l'assemblea degli ex soci dei risparmiatori truffati di ...