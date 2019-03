Bagaglio a mano | il Tar sospende la multa a Ryanair Rabbia dei consumatori

L'app che con una foto dice se il Bagaglio a mano si può imbarcare : C'è una striscia di Zerocalcare divenuta celebre che ironizza sulla esasperazione che i passeggeri delle compagnie aeree low-cost devono affrontare quando si tratta di far passare il proprio bagaglio ai controlli del severissimo personale di terra. Nella strip una coppia demolisce letteralmente un trolley (la valigia della nonnina morta, lamenterà poi la ragazza) per di riuscire a portarlo in cabina. Ora una app di viaggi si ...

Caso Bagaglio a mano - l’Antitrust multa Ryanair e Wizzair : Nuovo capitolo nella vicenda che vede coinvolte le due compagnie aeree low cost Ryanair e Wizz Air riguardo alla politica di trasporto a bordo dei bagagli a mano. Il 21 febbraio l’Antitrust ha posto fine alle istruttorie avviate nei mesi di settembre e ottobre 2018 contro i due vettori, decidendo di sanzionare le due aziende rispettivamente per 3 milioni di euro a Ryanair e 1 milione a Wizz Air, dando quindi ragione ai viaggiatori che si ...

