Astronomia | il telescopio Spitzer “cattura” una farfalla cosmica | culla per centinaia di

(Di venerdì 29 marzo 2019) Uno scatto in linea con l’arrivo della primavera per ilspazialedella Nasa, che ha ritratto – nell’infrarosso – una delicata, il cui intenso colore rosa spicca sullo spazio punteggiato di stelle: si tratta di Westerhout 40 (W40), una nebulosa situata a 1400 anni luce di distanza dal Sole, nella costellazione della Coda del Serpente. Il ‘lepidottero cosmico’ – spiega Global Science – è in realtà unaperdi baby stelle e le sue ali sono due ampie bolle di gas caldo interstellare che si innalzano dagli astri più roventi e massicci presenti in questa regione. Per gli astronomi W40 è un’entità molto interessante da monitorare perché è un chiaro esempio di come i processi di formazione stellare possano avere come conseguenza la distruzione delle nubi che hanno contribuito alla nascita di nuovi astri.All’interno delle nebulose, le ...

