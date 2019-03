Violenze in asilo nodo,arresto maestra

Unadi 58 anni è stata posta agli arresti domiciliari per i maltrattamenti in unnido di Cernobbio, nel Comasco. I Carabinieri della Compagnia di Como hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip per il reato di "maltrattamenti contro familiari o conviventi aggravato". Il reato sarebbe stato commesso in qualità di educatrice nell'nido dove la donna avrebbe avuto di condotte violente nei confronti di bambini di età compresa fra i tre e i 18 mesi.(Di giovedì 28 marzo 2019)