' Vergogna | menzogne' | l' autrice di Uomini e Donne furiosa su IG | c' entra la tronista di

Gossip Uomini e donne - lo sfogo di Raffaella : 'Vergogna - menzogne dopo tanti errori' : Duro sfogo di Raffaella Mennoia sui social. L'autrice storica di Uomini e donne in queste ore si è tolta qualche sassolino dalle scarpe e lo ha fatto postando su Instagram un messaggio al vetriolo che non è passato affatto inosservato tra i fan che seguono ogni giorno la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. In molti, infatti, hanno provato ad interpretare le parole della bella Raffaella e tra le presunte destinatarie di questo messaggio ...