Serie A | 26 anni fa iniziava la leggenda di Francesco Totti

Clima ed eventi estremi - pubblicato il rapporto annuale del WMO : il 2018 il 4° anno più caldo - dal 2015 al 2018 i 4 anni più caldi dell’intera Serie storica : L’ISPRA, in qualità di focal point nazionale per la trasmissione di dati e prodotti Climatici all’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), ha prodotto e trasmesso recentemente le informazioni a livello nazionale, che contribuiscono a comporre il quadro Climatico globale dell’anno 2018. Tra queste, la stima aggiornata dell’anomalia della temperatura media in Italia, che pone il 2018 al primo posto tra gli anni più caldi di tutta la serie ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : Empoli e Sesto San Giovanni vincono gara-1 del primo turno : Sono iniziati i Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Nei match d’andata vincono Empoli e Sesto San Giovanni: le toscane hanno sconfitto di misura (70-69) Vigarano ed entrambe le squadre si giocheranno il passaggio del turno nel match di ritorno, mentre le lombarde sembrano aver messo un’ipoteca sulla qualificazione dopo la vittoria per 74-60 in casa di Battipaglia. Match avvincente tra Empoli e Vigarano e la differenza di un ...

Suzuki Katana 2019 : rivive il mito che negli anni’80 rivoluzionò la produzione delle moto di Serie [FOTO] : I giapponesi di Suzuki, con Katana, sono pronti a riportare sulle strade un nome leggendario, quello della omonima maxi che nel 1981 segnò una svolta epocale nella storia delle moto La Suzuki Katana, indiscussa regina degli ultimi saloni internazionali, è finalmente pronta a sbarcare sul mercato italiano. I primi esemplari arriveranno nei concessionari all’inizio di aprile ma gli ordini possono essere già sottoscritti. La moto è entrata ...

Morrowind in regalo per festeggiare i 25 anni della Serie The Elder Scrolls : La saga di The Elder Scrolls compie oggi 25 anni e cosa c'è di meglio di festeggiare questo traguardo con un bel gioco gratis? Se la pensate così è il vostro giorno fortunato in quanto Bethesda vi darà la possibilità di scaricare TES III - Morrowind gratuitamente.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, The Elder Scrolls: Arena (primo capitolo della saga) è stato pubblicato nel lontano 1994 per MS-DOS, da allora di acqua sotto ai ponti ne è ...

Calciatore di Serie A colpito da influenza suina - l’esperto : “Non è una patologia banale - in Italia ha fatto 90 morti in dieci anni” : Il centrocampista del Napoli Fabián Ruiz è stato dimesso ieri mattina dall’ospedale universitario Sanitas La Moraleja dove era stato ricoverato sotto la supervisione dei medici della nazionale spagnola. Il giocatore era stato ricoverato a causa di una febbre alta e problemi respiratori causati dall’influenza. Lo staff medico del Napoli – in base a quanto riferisce la stampa spagnola – è stato tenuto costantemente ...

Angel - David Boreanaz annuncia : 'La Serie potrebbe tornare in tv per il ventesimo anniversario' : Si tratta di qualcosa di fantastico avere la fortuna di recitare in una serie come quella ed è da lì che è iniziata realmente la mia carriera nel mondo della recitazione ". David ha quindi aggiunto: "...

Sara ed il Commissario Ricciardi - altri due personaggi di Maurizio De Giovanni diventano Serie tv : Le opere di Maurizio De Giovanni sempre più legate al mondo della televisione: d'altra parte, dopo il successo de I Bastardi di Pizzofalcone (di cui è in lavorazione la terza stagione), il piccolo schermo ha scoperto che le storie dello scrittore napoletano piacciono anche al pubblico televisivo.Così, durante un incontro nella redazione di Tv Sorrisi e Canzoni, De Giovanni ha rivelato che altri due personaggi da lui creati finiranno in ...

Reunion di Angel per i 20 anni della Serie? Lo spin-off di Buffy potrebbe tornare in tv : È in arrivo una Reunion di Angel? Sono passati vent'anni dalla prima messa in onda dello spin-off di Buffy, la serie nata da Joss Whedon per esplorare la nuova vita del vampiro con l'anima lontano dalla sua amata ammazzavampiri. Dopo essersi trasferito dalla piccola Sunnydale alla caotica Los Angeles, Angel apre un'agenzia investigativa allo scopo di aiutare i più deboli e le anime di coloro che hanno perso la retta via. In questa missione, che ...

Bologna - bimba di 8 anni segue la Serie ‘Braccialetti rossi’ e dona 70 centimetri di capelli ai malati di cancro : Seguiva la serie Braccialetti rossi, che racconta le vicende di alcuni ragazzi ricoverati in ospedale con gravi malattie, e domandava alla mamma perché alcuni pazienti avessero i capelli e altri no. Così Mavì, una bimba di otto anni di Crevalcore, in provincia di Bologna, ha deciso di donare 70 centimetri dei suoi capelli rossi alla Banca dei capelli, associazione che crea parrucche con capelli veri per i malati oncologici. L’obiettivo ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2019 : Massimo Fabbrizi in testa dopo le prime due Serie del trap - in corsa anche Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo : dopo il secondo posto di Jessica Rossi nelle qualificazioni (clicca qui per saperne di più), continuano ad arrivare segnali positivi dagli italiani impegnati nella Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco (Messico). Ottima infatti la prestazione di Massimo Fabbrizi, a punteggio pieno dopo due serie delle qualificazioni del trap, così come il britannico Nathan Hales, il turco Yavuz Ilnam, l’indiano Prithviraj Tondaiman, il ...

Basket femminile - 22ma giornata Serie A1 2019 : Venezia travolge Empoli - Schio fatica ma supera Sesto San Giovanni. Lucca ipoteca il sesto posto : Tutto secondo le attese nella 22ma giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile: Venezia supera agevolmente Empoli e si trova ad un solo successo dalla certezza della prima posizione, Schio invece tiene aperta qualche speranza di sorpasso vincendo a fatica contro sesto San Giovanni. Ragusa continua la propria striscia di successi travolgendo Battipaglia, mentre San Martino di Lupari aggancia Broni al quarto posto. Serata positiva anche ...

Basket femminile - 22a giornata Serie A1 2019 : Venezia travolge Empoli - Schio fatica ma supera Sesto San Giovanni. Lucca ipoteca il sesto posto : Tutto secondo le attese nella 22a giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile, penultimo turno prima del termine della stagione regolare. Venezia ha superato agevolmente Empoli e si trova ad un solo successo dalla certezza della prima posizione, Schio invece ha tenuto aperta qualche speranza di sorpasso vincendo a fatica contro sesto San Giovanni. Ragusa ha continuato la propria striscia di successi travolgendo Battipaglia, mentre San ...

Cent’anni di solitudine diventa una Serie tv - o preparate un capolavoro o è meglio che ve ne stiate a casa : O preparate un capolavoro o è meglio che ve ne stiate a casa. Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez diventerà una serie tv prodotta da Netflix. La notizia ha fatto il giro del mondo e c’era da aspettarselo. Ma non c’è bisogno di un sismografo per rilevare il subbuglio proveniente da pancia e anima di quegli oltre 50 milioni di lettori che hanno continuato ad acquistare e leggere per cinquantadue anni sempre con rinnovata curiosità il ...

DIRETTA RIETI CATANZARO/ Streaming video e tv : due incroci negli anni 40 - Serie C - : DIRETTA RIETI CATANZARO Streaming video e tv: orario, risultato live, quote e probabili formazioni della partita di Serie C, 31giornata del girone C.