Raggirano per mesi anziano facendosi passare per parenti | due arresti

(Di giovedì 28 marzo 2019) Pescara - Per, convincendolo dell'esistenza di un legame di parentela, si sono fatti consegnare da un 85enne gran parte della pensione, mille euro su 1.200, finché il figlio, insospettito, ha informato i Carabinieri. A Montesilvano sono stati quindi arrestati un uomo e una donna 40enni, accusati di circonvenzione di persona incapace. Le indagini hanno consentito di dimostrare che da tempo l'consegnava quasi l'intera pensione ai due soggetti. Il tutto è nato da una conoscenza occasionale tra l'85enne e la donna che ha congegnato il piano coinvolgendo un amico. I due accompagnavano l'anche all'ufficio postale e una volta usciti si facevano consegnare buona parte della pensione. La coppia poi spendeva il denaro per l'acquisto di droga ed esigenze quotidiane. La vicenda è stata ricostruita dai militari della Stazione di ...

