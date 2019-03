Mondiali 2022 | accordo Francia-Qatar su sicurezza

Mondiali 2022 - spunta la mega-tangente per darli al Qatar : terremoto nella Fifa : Il Qatar avrebbe offerto in segreto 400 milioni di dollari alla Fifa appena 21 giorni prima dell' assegnazione dei Mondiali 2022. Lo scrive il Sunday Times, che riporta documenti esclusivi. La tv Al Jazeera avrebbe offerto altri 100 milioni per i diritti tv e il Qatar un altro accordo segreto da 480

Mondiali 2022 a 48 squadre - la Fifa ci prova : Non ci sono corridoi terrestri e bisogna quindi utilizzare l'aereo per seguire rotte che non siano vincolate dalla chiusura degli spazi provocata dalla complessa situazione politica della regione. L'...

Amnesty International alla Fifa : “i paesi coinvolti in Mondiali 2022 rispettino i diritti umani” : E’ prevista nei prossimi giorni la riunione del Consiglio della Federazione internazionale di calcio (Fifa), in particolar modo in programma a Miami il 14 e 15 marzo, Amnesty International e una coalizione di Ong, sindacati, gruppi di calciatori e di tifosi hanno chiesto al presidente Gianni Infantino di confermare che ogni paese preso in considerazione per co-ospitare i Mondidi ali del 2022 “dovrà rispettare i nuovi standard ...

Mondiali 2022 - Amnesty - priorità diritti : ANSA, - ROMA, 12 MAR - In vista della riunione del consiglio della Fifa in programma a Miami il 14 e 15 marzo, Amnesty International e una coalizione di Ong, sindacati, gruppi di calciatori e di ...

Mondiali 2022 - Amnesty - priorità diritti : ANSA, - ROMA, 12 MAR - In vista della riunione del consiglio della Fifa in programma a Miami il 14 e 15 marzo, Amnesty International e una coalizione di Ong, sindacati, gruppi di calciatori e di ...

Equitazione : Mondiali 2022 anche attacchi e endurance nella proposta italiana - : Solo dopo aver conosciuto questi importanti dettagli la Federazione italiana Sport Equestri, insieme al Comitato organizzatore potrà valutare se portare avanti la proposta italiana, formalizzando la ...

Mondiali Equitazione 2022 : nella proposta italiana anche attacchi ed endurance : Equitazione Mondiali 2022: anche attacchi ed endurance nella proposta italiana Si arricchisce la proposta italiana per l’organizzazione dei FEI World Equestrian Games, i Campionati del Mondo degli sport equestri, del 2022. Dopo aver inviato, lo scorso 14 febbraio, una prima manifestazione di interesse non vincolante per l’organizzazione dei Campionati del Mondo 2022 per le discipline di Salto ostacoli, Completo, Dressage, ...

Mondiali 2022 - il “Times” : «Il Qatar ha pagato 880 milioni alla FIFA» : Lo stato del Qatar avrebbe segretamente offerto 400 milioni di dollari alla FIFA appena 21 giorni prima che venisse assegnata l’organizzazione dei Mondiali 2022. Lo ha scritto “The Sunday Times”, sulla base di una serie di documenti riservati, i quali rivelano che i dirigenti dell’emittente statale Al Jazeera – di proprietà e controllata dall’emiro del […] L'articolo Mondiali 2022, il “Times”: «Il Qatar ha pagato 880 ...

Mondiali 2022 - la battuta di Infantino (Fifa) : “In Qatar 48 squadre - così partecipa anche l’Italia…” : “Si è discusso della possibilità di allargare a 48 squadre il mondiale in Qatar perché vogliamo che partecipi anche l’Italia…”. Lo dice, scherzando, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al termine dell’Executive Football Summits a Roma. L'articolo Mondiali 2022, la battuta di Infantino (Fifa): “In Qatar 48 squadre, così partecipa anche l’Italia…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Equitazione – Italia interessata ad ospitare i Mondiali 2022 : L’Italia manifesta interesse per organizzare i campionati del mondo 2022 di Equitazione La Federazione Italiana Sport Equestri ha inoltrato alla Federazione Equestre Internazionale nella giornata del 14 febbraio, una manifestazione di interesse non vincolante per candidarsi all’organizzazione dei prossimi Campionati del Mondo 2022 per le discipline del Salto ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Paradressage, Volteggio e ...

Equitazione - l’Italia si candida per organizzare i Mondiali 2022! I World Equestrian Games a Roma? : L’Italia si è candidata per organizzare i World Equestrian Games 2022, nient’altro che i Mondiali di Equitazione. La Federazione si è lanciata in questa grandissima sfida con l’obiettivo di riportare la rassegna iridata nel nostro Paese dopo ben 24 anni di assenza (l’ultima volta fu nel 1998 a Roma). Al momento non si sa ancora quali saranno le nostre avversarie, si vocifera di tre lettere giunte alla Fei ma nessuno è ...