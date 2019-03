La lunga e tortuosa strada dietro la creazione di God of War | la sindrome dell' impostore

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) La nostra recensione e moltissime altre ne hanno lodato le qualità, si è portato a casa una marea di premi come gioco'anno e il suo director, Cory Barlog, viene lodato da sostanzialmente tutti gli addetti ai lavori e giocatori. God of War è considerato, giustamente, uno dei migliori giochi di questa generazione maa questo successo si nasconde un percorso tortuoso fatto di dubbi, fallimenti e pensieri negativi difficili da scacciare.Proprio Cory Barlog si è immerso in un argomento personale e delicato nel corso del proprio panel alla GDC 2019. Le sue parole, riportate da Variety, sono sicuramente degne di essere lette con attenzione da tutti.Com'è iniziato tutto? Con un Barlog e un team di Santa Monica Studios che volevano andare più sul sicuro. Il gioco si chiamava God of War 4 e avrebbe visto la storia continuare sulla timeline dei giochi precedenti proponendo una ...

