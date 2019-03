Brexit | May | mi dimetto se passa accordo La Camera boccia tutte le opzioni di piani B

Brexit - May ancora bocciata : «Pronta a dimettermi se maggioranza darà via libera all'accordo» : La mia poltrona per la Brexit: Theresa May si gioca l'ultima carta per ancorare il suo nome a una pagina di storia e strappare in extremis il via libera all'accordo di divorzio dall'Ue,...

May : offro dimissioni se ok piano Brexit : 22.21 Potrebbe esserci venerdi il terzo voto sul piano Brexit concordato dalla premier May con Bruxelles. Il ministro per la Brexit Barclay ha infatto fissato una sessione al parlamento per venerdì giorno in cui non ci sono attività. Nel tentativo di guadagnare il sostegno dei Brexiteer ribelli, Theresa May ha annunciato che si dimetterà una volta che il suo accordo sarà stato approvato. Ma lo speaker della Camera Bercow ha ribadito a May che ...

Brexit - May pronta a dimettersi se passa l’accordo con l’Europa : La premier disposta al passo indietro se incassa il via libera al suo deal. I parlamentari britannici si esprimeranno questa sera su otto «voti indicativi»: emendamenti suggeriti all’accordo di May che è stato respinto due volte dalla Camera. La premier conta comunque di riportare in Aula il suo accordo entro venerdì, anche se lo speaker Bercow avverte: non voglio “doppioni”, il testo deve essere stato modificato ... ...

