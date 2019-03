Venezuela firmerà con la Russia 20 accordi in aprile Berlino non riconosce

Venezuela firmerà con Russia 20 accordi in aprile. Berlino non riconosce “ambasciatore” del presidente ad interim Guaidò : Il Venezuela e la Russia firmeranno in aprile oltre 20 accordi di cooperazione in settori di comune interesse. Lo ha rivelato oggi il presidente Nicolas Maduro. In una intervista a 'Channel One' di Mosca, il capo dello Stato Venezuelano ha detto: "In aprile si svolgera' una sessione di lavoro di alto livello riguardante la cooperazione intergovernativa. Firmeremo piu' di 20 documenti riguardanti economia, commercio, cultura, energia e ...