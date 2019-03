Vauro | a Quarta Repubblica difende l' immigrato che vuole uccidere Salvini Nicola Porro

Vauro - orrore a Quarta Repubblica. Gli immigrati vogliono uccidere Salvini e lui li difende : Caos in diretta a Quarta Repubblica. In onda viene mandato un inquietante servizio sull'immigrazione. La giornalista di Nicola Porro è a Torino, in periferia, e comincia a intervistare gli extracomunitari per capire come la pensano sul senegalese che ha sequestrato l'autobus minacciando di uccidere