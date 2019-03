Perché piace tanto la foto di mamma e figlia al comando di un Boeing

Il mistero del Rap : perchè piace anche alle generazioni meno giovani? : Il nostro mercato musicale è ancora orientato, in gran parte, verso i generi pop e melodico. Il successo di artisti come Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Gigi D’Alessio e tanti altri dipende dalla loro attitudine romantica, che incontra la sensibilità di un pubblico ampio, comprendente persone di ogni età cresciute nella tradizione della “canzone italiana”. In questo scenario di musica “tradizionale” si è improvvisamente ...

Perché Lozano piace ad Ancelotti e al Napoli. Gazzetta : vale 40 milioni : Mino Raiola Non è una novità. Hirving Lozano, 23 anni, attualmente al Psv che tra l’altro sta conducendo alla vittoria in campionato, è un calciatore che piace molto a Carlo Ancelotti. Oggi la Gazzetta scrive – a ragion veduta – che è il primo della lista dei calciatori desiderati dall’allenatore del Napoli. Certamente tra i primi. Ancelotti commentò i Mondiali in Russia per una tv messicana. E vide Lozano segnare la ...

Spreafico : ‘Chi mette mi piace a un insulto si deve confessare’. Perché basta un clic per condividere il male : “Chi mette ‘mi piace’ a un insulto si deve confessare”. Parola di monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei. Nell’omelia della messa del Mercoledì delle ceneri, celebrazione con la quale la Chiesa cattolica inizia i 40 giorni di preparazione alla Pasqua, il presule si è soffermato sull’odio che viene alimentato attraverso i social. “Non è ...

Perché Allegri non piace agli Juventini? : Perché Allegri non piace agli Juventini? E’ l’allenatore del momento dopo l’impresa compiuta contro l’Atletico Madrid. Massimiliano Allegri è osannato dalla critica, ma buona parte del tifo lo vede di cattivo occhio. Perché? Cerchiamo di scoprirlo. Juventus: Allegri grande tattico Il tecnico toscano ha ottenuto grandi successi da quando è approdato alla Juve nel 2014. Ha vinto 4 scudetti (più un quinto a un ...

Miriana Trevisan contro Matteo Salvini : 'Non mi piace perchè istiga alla violenza' : Miriana Trevisan: 'Salvini fa propaganda troppo forte' Insomma, Miriana non apprezza la linea politica del Ministro: 'Non apprezzo le persone che istigano alla violenza. Lui, a volte, fa una ...

Greta Thunberg ci piace Perché è credibile. Gli scienziati molto meno : Greta Thunberg è una ragazza svedese di 16 anni con un messaggio chiaro: dobbiamo far qualcosa contro il cambiamento climatico, e farlo subito. Il successo che ha avuto è stato al di là di ogni aspettativa. In Italia, i politici che si danno anche vagamente una verniciatina da “progressisti” hanno fatto a gara per lodarla, sperando di guadagnarsi un po’ di visibilità. Certamente, Greta Thumberg è stata aiutata da una campagna pubblicitaria ...

The Who - Roger Daltrey : 'Pete Townshend spaccava le chitarre Perché gli piaceva il suono' : Intervistato da Billboard Usa, la storica voce degli Who ha parlato del suo passato con la storica band britannica, soffermandosi anche sui momenti più distruttivi, inclusi il motivo per cui il chitarrista Pete Townshend era solito distruggere le sua chitarre sul palco. Townshend e le chitarre distrutte Roger Daltrey, storica voce degli Who, ospite della Live Music Conference, ha rilasciato un'intervista al magazine Billboard ed ha parlato dei ...

Piacere a tutti non è mai un buon segno : ecco Perché : Alcune persone desiderano Piacere a tutti indistintamente, vogliono apparire sempre amabili e cercano costantemente l’approvazione del prossimo. Certo, essere considerato da tutti come una persona meravigliosa da frequentare è positivo ma rappresenta, al tempo stesso, il sintomo di un bisogno inespresso. Cercare di essere il perfetto amico, amante, lavoratore è sicuramente un obiettivo da perseguire nella vita ma deve andare a braccetto ...

Perché ci piace avere paura? Ci risponde la scienza : Margee Kerr, una sociologa che studia la paura, ha pubblicato una ricerca in cui spiega Perché alle persone piace provarla . Lei è specializzata nello studio sul terrore e ha pubblicato molti articoli ...

Ecco Perché il Paese uscito dal comunismo piace ai conservatori : Nel maggio del 2012, il giorno dell'insediamento Vladimir Putin firma dodici decreti, fra i quali: uno che dà 'mandato al ministro degli Esteri di adottare una politica di massima vigilanza' verso Usa ...

Apple - Perché agli editori non piace il nuovo progetto sulle news : Apple vorrebbe avviare un servizio di news su abbonamento e tenersi il 50% degli introiti, lasciando alle testate partner il restante 50% da dividere

Perché agli editori non piace il nuovo progetto di Apple sulle news : Quello dell’informazione è uno dei terreni su cui i giganti di internet si danno battaglia. E se servizi come quelli di Facebook e Google news, nonostante le recenti polemiche legate al nuovo regolamento europeo sul copyright, che prevede una tassa sui link, restano i due canali privilegiati per accedere all’informazione online, sempre più compagnie forniscono i loro servizi news. Tra questi, ora ci sarebbe anche Apple, che sta pensando a ...

Freddie Highmore : «Io so Perché vi piace Shaun Murphy» : Cosa c’è alla base del successo di "The good Doctor": un bisogno di bontà? «Credo di sì. Shaun Murphy è buono, radicalmente. In un’epoca in cui siamo investiti da così tanta negatività, è un personaggio liberatorio. I notiziari sono una costante celebrazione della cattiveria. Ora il pubblico ha bisogno di storie basate sull’idea che la fiducia nell’umanità possa essere un buon investimento». Anche lei è un buono? «Shaun lo è più di me. ...

Uomini e Donne - Luigi sceglierà Valentina? Lei non piace - ecco Perché : Uomini e Donne, Luigi conosce Valentina e la sceglie? Lei non convince il pubblico, il motivo Luigi Mastroianni non è ancora pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista siciliano pare non sia stato ancora coinvolto da nessuna delle sue corteggiatrici. Proprio a causa di questo motivo, il diretto interessato ha […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi sceglierà Valentina? Lei non piace, ecco perché proviene da Gossip e Tv.