Il presidente dell' Istat al Congresso di Verona? No | grazie | la Cgil contro

Congresso delle famiglie di Verona : partecipa anche Blangiardo - presidente dell'Istat : Ci sarà anche il neo presidente dell'Istat, il demografo Giancarlo Blangiardo, al Congresso mondiale delle famiglie che inizierà venerdì prossimo a Verona. Il nome di Blangiardo,, fortemente voluto ...

Congresso delle famiglie di Verona : partecipa anche Blangiardo - presidente dell'Istat : La Cgil attacca: "Indecoroso per l'ente, è un summit politico contro i diritti delle donne e dei gay"

La nomina. Zamagni nuovo presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali : I suoi studi e pubblicazioni riguardano l'ambito dell'Economia politica internazionale, Economia civile, Economia ed etica, teorie del comportamento dei consumatori e della scelta sociale, ...

Un ex agente segreto francese - indagato per un complotto contro un oppositore del presidente della Repubblica del Congo - è stato ucciso in Alta Savoia : Il corpo di Daniel Forestier, ex agente segreto francese al centro di un’indagine internazionale di alto profilo, è stato trovato in un parcheggio vicino a una strada poco frequentata dell’Alta Savoia, vicino al lago Lemano, in Francia. Forestier, 57 anni,

Gragnano - Il Consorzio di tutela della Pasta igp ha un nuovo presidente : Il Consorzio di tutela della Pasta igp ha un nuovo presidente: si tratta di Aurora Casillo, eletta dal consiglio d'amministrazione dell'ente. Il Consorzio sarà dunque rappresentato da un volto giovane ...

Pallavolo – Fabris eletto vice-presidente dell’Associazione dei Club Europei Femminili : A Milano la riunione dell’ACPV, l’Associazione dei Club Europei Femminili. Mauro Fabris eletto vice-Presidente Si è riunita martedì 26 marzo, a Milano, l’ACPV, l’Associazione dei Club Europei di Pallavolo, costituita nel maggio dello scorso anno su iniziativa, tra gli altri, della Lega Pallavolo Serie A Femminile, al fine di rappresentare gli interessi dei Club di vertice e delle Leghe di Pallavolo femminile nel ...

Il capo dell’esercito algerino ha chiesto la destituzione del presidente Bouteflika : Attraverso l'applicazione di un articolo della Costituzione, dopo settimane di enormi proteste in tutto il paese

Arrestato per frode fiscale Luigi Scavone - presidente dell’Alma Trieste basket (che non è coinvolta) e titolare del team Pramac di MotoGP : Una notizia davvero infelice scuote il mondo della pallacanestro italiana e, di riflesso, anche quello del Motomondiale: Luigi Scavone, presidente del Gruppo Alma, che si occupa di lavoro interinale, è stato Arrestato mentre era in procinto di partire per Dubai dalla sua Napoli con più di 200.000 euro in uno zaino. Per lui l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, in quanto avrebbe sottratto all’erario ...

Vicepresidente della Samp : "Penso solo al Milan" : 'La cessione del club? Pensiamo solo alla partita contro il Milan, abbiamo solo l'obiettivo di battere i rossoneri'. Così il Vicepresidente della Sampdoria Antonio Romei questa mattina prima di ...

Parco nazionale delle Cinque Terre : la giornalista Donatella Bianchi sarà il nuovo presidente : “Il Parco nazionale delle Cinque Terre avrà presto un nuovo presidente. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha inviato ieri al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, la richiesta d’intesa sul nominativo di Donatella Bianchi, giornalista professionista e conduttrice da anni di Linea Blu, la trasmissione della Rai dedicata al mare, nonché presidente del WWF Italia“. Lo fa sapere il ministero dell’Ambiente ...

Venezuela - aerei e militari in difesa del presidente Nicolás Maduro : la strategia della Russia sul “modello Siria” : Bandiere russe sono apparse all’aeroporto Maquetià, poco fuori Caracas, dipinte su due aerei, un jet per il trasporto passeggeri e un cargo partiti dall’aeroporto Chkalovsky di Mosca e atterrati nella capitale Venezuelana dopo uno scalo in Siria. A bordo, secondo quanto riferito dal giornalista Javier Mayorca, un centinaio di militari russi, tra cui il Capo delle forze di terra di Mosca Vasily Tonkoshkurov, e 35 tonnellate di materiali. Una ...

Ginnastica - il presidente Tecchi in visita a Mattarella per i 150 anni di fondazione della Federazione Italiana : Insieme al presidente federale presente anche una delegazione e il numero uno del Coni Malagò Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente del Coni, Giovanni Malagò, con una delegazione della Federazione Ginnastica d’Italia, guidata dal presidente, Gherardo Tecchi, in occasione – riferisce un comunicato – dei 150 anni di fondazione della Federazione. ...

Chi è Vito Bardi : biografia e carriera del nuovo presidente della Regione Basilicata : Chi è Vito Bardi: biografia e carriera del nuovo Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi è il nuovo Presidente della Regione Basilicata. Con il 42,2% dei voti stacca il secondo arrivato, il candidato del centrosinistra Carlo Trerotola, di 9 punti percentuali. Ma chi è il candidato del centrodestra eletto governatore della Basilicata? Chi è Vito Bardi: ex generale della Guardia di Finanza e 4 lauree Bardi ha 68 anni ed è di ...

Via della Seta - presidente Oliverio scrive a Conte : 'Calabria abbandonata dal governo' : ... ovvero il più grande porto hub del Paese, tra i più importanti dell'Europa e del mondo per le merci. L'incomprensibile scelta del Governo da Lei presieduto è aggravata dal mancato coinvolgimento a ...