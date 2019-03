Decretone: ok dal Senato, ora è legge

Via libera definitivo dell'Aula delalcon 150 voti a favore, 107 contrari e sette astenuti. Si conclude così l'iter del provvedimento, che introduce le misure sul Reddito di cittadinanza e Quota 100per le pensioni. Tra le novità, ora, il beneficio extra fino a 50 euro per il reddito di cittadinanza alle famiglie numerose e con disabili, il superamento del limite dei 45 anni per il riscatto agevolato della laurea e più controlli sui furbetti e paletti per i finti genitori single.(Di mercoledì 27 marzo 2019)