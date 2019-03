Belen | “Stefano? Il divorzio non è arrivato” | poi difende Diletta Leotta

Fabrizio Corona conferma : “Stefano De Martino e Belen sono tornati insieme” : Fabrizio Corona, sul suo magazine, dà la notizia come “certa”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbero tornati insieme. E stavolta per davvero. Secondo Corona, ex della stessa Belen (in più interviste l’ha indicata come il grande amore della sua vita), la prova del ritorno di fiamma sarebbe una “bellissima foto postata da Stefano De Martino sulle stories – dice Corona – che lo ritraeva mano per mano abbracciato con ...