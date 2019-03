MotoE – Finalmente l’ufficialità | ecco quando partirà il primo Mondiale

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019) Campionatodi, l’annuncio ufficiale della Dorna: 6 Gp, si parte a luglio in Germania Ildelleavrà in tutto 6 gare e scatterà a luglio in Germania, sul circuito del Sachsenring. Due gran premi saranno disputati anche in Italia, sul circuito di Misano. Lo ha confermato la Dorna, che ha annunciato oggi le modifiche apportate al calendario delle moto elettriche dopo l’incendio avvenuto il 14 marzo durante i test di Jerez che ha devastato i box.Laria giugno con un altro test su un circuito da confermare. Dopo la prima gara in Germania, prevista il 7 luglio, il campionato farà tappa anche in Austria al Red Bull Ring (9-11 agosto) e in Italia a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli che ospiterà due gare dal 13 al 15 settembre. L’ultimo round si disputerà sul circuito Ricardo Tormo di Valencia (15-17 ...