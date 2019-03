Moise Kean raccontato da suo padre | tifava Inter per Martins

Immigrati - parla il padre di Moise Kean : 'Simpatizzo per la Lega di Matteo Salvini. Aiutiamoli a casa loro' : E ammette di essere simpatizzante della Lega : 'A me piace la Lega e la politica di Matteo Salvini . In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l'immigrazione dalla partenza. ...

Moise Kean - Raiola : 'Juventus e Milan? Falso quanto scritto nelle scorse ore - che schifo' : È giallo attorno alle dichiarazioni di Mino Raiola su Moise Kean. Il procuratore dell'attaccante classe 2000 di proprietà della Juventus, ha voluto seccamente smentire le dichiarazioni a lui attribuite nelle scorse ore, circa il futuro del giovane bianconero: «Ho creato un account Facebook – ha detto l'agente su Twitter - solo per segnalare che altri account che utilizzavano il mio nome erano fake. Non uso e mai userò Facebook per postare o ...

Moise Kean - tutto sul ragazzo che sta facendo sognare l'Italia : Ha solo diciannove anni, ma Moise Kean è già nella storia della Nazionale italiana. L’attaccante della Juventus è infatti il primo ragazzo della generazione Z a realizzare un gol in maglia azzurra. E il futuro è tutto da scrivere. Italianissimo Nato a Vercelli il 28 febbraio del 2000, Kean è figlio di genitori ivoriani trasferitisi in Italia più di trent’anni fa. La sua famiglia è composta da ...

Italia-Liechtenstein - le probabili formazioni : Fabio Quagliarella dal 1' - Moise Kean confermato titolare : Martedì 26 marzo allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma (ore 20.45 diretta su Rai 1) la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini tornerà nuovamente in campo per il secondo incontro del gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. La compagine nostrana reduce dalla vittoria (2-0) contro la Finlandia se la vedrà sul rettangolo verde emiliano contro il Liechtenstein. Sulla carta l’impegno non è impossibile e il CT confida di ottenere ...

Moise Kean - il cittadino del goal : "Italiano è chiunque vive qui" : Cosa hanno in comune Moise Kean, Callum Hudson-Odoi e Jadon Sancho? Tutti e tre sono calciatori, tutti e tre attaccanti. Ciascuno di loro ha bruciato le tappe a tempo di record fino alla sua nazionale, e occupa una posizione nella top ten della della Next Generation del pallone, la generazione futuro. Di più: tutti e tre sono nati nel 2000.Non sarà forse un caso se dietro ragazzi-simbolo di un presente che cambia - in Premier ...

Italia - Moise Kean da record : primo Duemila in gol - solo Nicolè fu più precoce : Ecco la giovane Italia di Roberto Mancini, promossa al primo esame sulla strada verso gli Europei del 2020. Archiviato l'ostacolo Finlandia a Udine, teatro del 2-0 finale sancito con un gol per tempo ...

“Un talento al giorno” - Moise Kean : storia di un predestinato : Moise Kean è stato il primo millennials a debuttare nella nostra Serie A e in Champions League, il primo a segnare e il primo debuttante con la Nazionale azzurra nato nel nuovo millennio. Moise Bioty Kean nasce a Vercelli da genitori della Costa d’Avorio, il 28 febbraio 2000. Muove i primi passi nel Torino ma viene messo sotto contratto dalla Juventus. Kean è un attaccante moderno, che può fare la prima punta ma anche la seconda, ...

Italia - Roberto Mancini con Fabio Quagliarella e Moise Kean : il vecchio e il bambino : Lo vedi correre sui prati di Coverciano, incitare i ragazzi, spiegare le sue idee. Roberto Mancini la Nazionale la guida così: mai a bordo campo, se non quando è ora di fare spazio alla partitella, sempre in mezzo ai giocatori, dispensando consigli soprattutto agli attaccanti. Naturale che sia così,

Giovanni Kean : 'Preferisco che Moise rimanga a Torino ad allenarsi con Ronaldo e Dybala' : Ieri sera la Juventus ha vinto la gara contro l'Udinese per 4-1. Ad aprire le marcature con una doppietta è stato il giovanissimo Moise Kean. Dell'ottima performance dell'attaccante classe 2000 ha parlato il fratello Giovanni, intervistato da TuttoJuve.com. La performance e l'amicizia con Pjanic Il fratello di Kean ha dichiarato che il centravanti si è preparato attentamente per tutta la settimana e che si è allenato molto bene, e ciò ha ...