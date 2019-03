Incidente a Modica | scontro in corso Crispi | due feriti

Incidente Modica - 49enne motociclista operato a Catania : Buone notizie dal Cannizzaro di Catania. Il 49enne Modicano che a seguito di un Incidente rischiava l'amputazione della gamba è stato operato

Incidente a Modica : 49enne trasferito in elisoccorso a Catania : E' stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Catania, il 49enne Modicano coinvolto nell'Incidente stradale avvenuto in via Modica Ragusa

Incidente a Modica : coinvolte due auto e un autocarro FOTO : Incidente stradale oggi intorno alle ore 14 a Modica. Tre i mezzi coninvolti, due auto, una Nissan Micra e una Smart, e un autocarro. I tre mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. ...

Incidente a Modica : coinvolte due auto e un autocarro FOTO : Incidente stradale a Modica. Tre i mezzi coinvolti in un tamponamento a catena avvenuto intorno alle ore 14. Ingenti i danni ai mezzi

Incidente sulla via Passogatta a Modica : auto precipita in un burrone : Incidente sulla Via Passogatta a Modica. auto precipita in un burrone. L'auto una Fiat Grande Punto condotta da un giovane Modicano.

Incidente sulla Modica Ragusa - scontro tra due auto FOTO : Incidente stradale stamattina poco dopo le 8 sulla Modica Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Sul posto il 118 e la Polizia Stradale

Brutto Incidente sulla Modica Mare : due feriti : incidente stradale oggi pomeriggio sulla via Sorda Sampieri, la Modica Mare. Tre i veicoli coinvolti e due i feriti.

Incidente a Modica : scontro tra 3 mezzi : Incidente stradale oggi poco dopo le ore vicino alla rotatoria di via sacro Cuore. Tre i mezzi coinvolti. Sul posto i vigili del fuoco. Traffico tilt

Incidente frontale in via Risorgimento a Modica : Modica - Scontro frontale fra due auto, in serata, in via Risorgimento a Modica. Il sinistro è stato causato forse da una mancata precedenza. Sul posto le ambulanze partite dal vicino ospedale ...

Modica - l'addio a Vanessa morta a 18 anni per un Incidente : Oggi a San Pietro si sono svolti i funerali di Vanessa, la giovane studentessa Modicana morta in un incidente stradale. l'addio commosso dei compagni

Incidente Modica - nella classe di Vanessa una tragedia simile : La tragica notizia della morta di Vanessa, morta in un Incidente a Modica si è diffusa lasciando sgomenti tutti. Mesi fa era morto un compagno classe

Incidente a Modica : muore Vanessa Denaro : Incidente stradale mortale oggi pomeriggio in via Trapani Rocciola a Modica. A perdere la vita è stata la 18enne Vanessa Denaro. Scontro auto moto