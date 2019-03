Forze dell’Ordine | anche a Carabinieri e Polizia da aprile stipendio aumentato per l’IDV

Le Mans - violenti scontri tra giostrai e Forze dell’Ordine : la polizia spara i lacrimogeni dall’alto sulla piazza. Le immagini : Roulotte in fiamme, blocco della ferrovia e scontri con le forze dell’ordine: a Le Mans, in Francia, continuano le proteste dei giostrai, che chiedono di poter lavorare in centro e accusano il Comune di essere discriminati. Nel quarto giorno consecutivo di mobilitazioni, è scoppiato il caos nella piazza del municipio e la polizia ha risposto lanciando, dall’altro, i gas lacrimogeni. I forains, oggi, erano circa 500, alcuni coi volti ...

Morbillo - vaccinazione obbligatoria per i concorsi delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del fuoco : Che cos'è il Morbillo?Come si trasmette?Quali sono i sintomiQuali sono le complicazioniQuale è la terapiaQuali sono i test da fare per la diagnosi?Serve il ricovero?Il vaccinoL’obiettivo è l’eliminazione del Morbillo e della rosolia entro il 2023. È pronto il nuovo Piano nazionale del Ministero della Salute 2019-2023, che punta a raggiungere soprattutto i nati tra il 1975 e il 2000: circa 2,5 milioni di persone (per i nati dal 2001 in poi sono ...

Videocamere su divisa e magistrati in piazza con le Forze dell’Ordine - proposta della Lega : Nei fatti di cronaca che quotidianamente si sentono o leggono capita spesso di imbattersi in eventi che portano nell’occhio del ciclone rappresentanti delle Forze dell’Ordine ai quali si contesta l’operato. Carabinieri e poliziotti che spesso vengono accusati di adoperare in maniera impropria la forza soprattutto durante manifestazioni, cortei ed eventi che da pacifici si tramutano in tumultuosi. Fatti di cronaca dicevamo, come quello recente di ...

Roma - poliziotti accerchiati e insultati a Tor Bella Monaca durante arresto. Raggi : “Solidarietà alle Forze dell’ordine” : poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca, quartiere popolare di Roma spesso al centro di traffici di droga, in pieno giorno durante un intervento. Gli agenti, come si vede in un video circolato in rete, dopo aver bloccato un’auto, fanno scendere le due persone a bordo ma vengono immediatamente circondati e insultati da decine di residenti del quartiere. Alcuni giovani sembrano poi rivolgersi con fare minaccioso agli uomini delle Volanti, che ...

Borgo Mezzanone - esercito e Forze dell’Ordine nella baraccopoli dove vivono 2mila persone : via allo sgombero : Una operazione di sgombero della baraccopoli della ex pista di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, occupata dai migranti poiché vicina al centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara), è in corso da questa mattina da parte dei carabinieri, polizia e guardia di finanza. Il sequestro preventivo di alcuni immobili abusivi che venivano utilizzati per attività illecite è stato disposto dal gip del tribunale di Foggia, su richiesta della ...

Rivolta in strada a Ferrara - migranti contro Forze dell’ordine : Una volta era il quartiere verde della citta', dove tutti i ferraresi avrebbero voluto abitare. Da un po' di tempo la sigla Gad, Giardino Arianuova Doro, e' diventata invece sinonimo di degrado e insicurezza. La Rivolta scoppiata ieri sera, con bidoni rovesciati e una cinquantina di persone straniere urlanti in strada a fronteggiarsi con Carabinieri, Polizia e Esercito, e' l'ultimo capitolo di una situazione che sta esasperando i residenti e ...

Meno incidenti - meno Forze dell’Ordine impiegate e più spettatori in Serie A : il bilancio dell’Osservatorio Nazionale : L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha diffuso il bilancio in merito agli ultimi mesi, sembrano emergere dati positivi meno incidenti, meno Forze dell’Ordine impiegate e più spettatori in Serie A. E’ il bilancio tracciato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) dopo il girone di andata dei campionati di calcio professionistici 2018/2019. In ...

Perché Matteo Salvini non ha nessun diritto di vestirsi con le divise delle Forze dell’ordine : Nell'esposto presentato da Andrea Maestri sono elencate le violazioni della legge commesse da Matteo Salvini, quando indossa le divise delle forze dell'ordine. "Atti di disprezzo della legge da bullo, ma che di fronte ai processi scappa, chiedendo l'assoluzione al Movimento 5 Stelle. Che, peraltro, tace sul ministro in divisa che viola le Istituzioni", ha commentato Pippo Civati.Continua a leggere

Tensioni a Chiomonte tra Forze dell’Ordine e No Tav : Momenti di tensione tra polizia e manifestanti No Tav, a Chiomonte, dove questa mattina, venerdì 1° febbraio, il ministro dell’Interno Matteo Salvini visiterà il cantiere della Torino-Lione. Alcune decine di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia ad Alta Velocità si sono radunate nei pressi della centrale. Su...