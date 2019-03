Fca | la Borsa vede la vendita Tutte le incognite di Elkann

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Fondersi? Vendere? Spezzettare? Tanti gli interrogativi per il presidente di Fca, John, impegnato a disegnare il futuro del gruppo. Il compito è arduo vista anche la trasformazione in corso di un settore alle prese con pesanti investimenti su ambiente, servizi e guida autonoma, e i nuovi protagonisti dell'hi-tech pronti a prendersi la scena. Il futuro di Fca occupa in questi giorni le pagine di Wall Street Journal e Financial Times. È il caso economico-finanziario del momento, soprattutto dopo le forti avances nei confronti del Lingotto da parte di Psa. Prima l'ad Carlos Tavares e poi l'azionista Robert Peugeot si sono detti pronti a ragionare su uno scambio azionario, trovando a quanto sembra un muro. Ma perché Parigi, per ben due volte, ha parlato a Fca attraverso i media? C'è stato un contatto diretto con?Ha prevalso il timore, oltre alle perplessità su governance e ...

