ELEZIONI REGIONALI 2019 - Ufficiale la candidatura di Franco Demaria con la lista

ELEZIONI REGIONALI in Piemonte - centrodestra : Berlusconi e Salvini litigano : ... osserva il governatore della Liguria, Giovanni Toti, convinto che il rischio per Forza Italia sia quello di 'scivolare nell'irrilevanza politica'. 'Nessuno nega che esistano problemi - risponde la ...

ELEZIONI REGIONALI Basilicata 2019 : analisi risultati e come cambia lo scenario : Elezioni regionali Basilicata 2019: analisi risultati e nuovo scenario governo Nuovo e ultimo turno di Elezioni regionali prima delle europee e terza vittoria di fila del centrodestra. Dopo Abruzzo e Sardegna è la volta della Regione Basilicata. Il nuovo presidente della Regione è Vito Bardi alla guida di una coalizione composta da cinque liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Basilicata Positiva e Idea. Elezioni regionali ...

ELEZIONI REGIONALI Basilicata - Giuseppe Conte : “Il governo va avanti - ma rivedremo il contratto” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il governo non cadrà e che non verrà influenzato dai risultati delle Elezioni regionali in Basilicata. Al contrario, comunque, il contratto di governo potrebbe essere rivisto con alcune aggiunte: tra queste, però, non ci sarà lo ius soli, spiega il presidente del Consiglio.Continua a leggere

ELEZIONI REGIONALI in Basilicata 2019 : i risultati - Sky TG24 - : Con il 42,20% delle preferenze, il candidato del centrodestra Vito Bardi è il nuovo governatore della Regione. "Abbiamo scritto la storia", le sue prime parole. Dopo di lui il candidato del ...

ELEZIONI REGIONALI Basilicata - i risultati definitivi : La notte elettorale delle regionali in Basilicata, con lo spoglio delle schede iniziato alle 23, è terminato intorno alle 12 di lunedì mattina, quando sono state scrutinate tutte le 681 sezioni chiamate al voto. Ecco i risultati definitivi dei singoli candidati e di tutte le liste che li supportavano.Continua a leggere

Risultati ELEZIONI Basilicata 2019 : chi ha vinto e consiglieri regionali eletti : Risultati elezioni Basilicata 2019: chi ha vinto e consiglieri regionali eletti La Basilicata ha un nuovo Governatore: si tratta dell’ex Generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, candidato del centrodestra. La coalizione che comprende Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – oltre alla “quarta gamba” rappresentata dai centristi – conquista per la prima volta la regione meridionale. Risultati elezioni Basilicata 2019: una vittoria ...

Risultati ELEZIONI REGIONALI Basilicata - chi ha vinto e chi ha perso davvero : Le elezioni regionali in Basilicata hanno visto l'affermazione del centrodestra e del suo candidato Vito Bardi. Ma come sono andate le cose per i singoli partiti? E qual è la differenza tra il voto di oggi e quello delle precedenti regionali (nel 2013) o, ancora, quella con le politiche del 2018 quando ci fu una nettissima affermazione del M5s?Continua a leggere

ELEZIONI REGIONALI Basilicata - vince il centrodestra : chi è il neo-presidente di Regione Vito Bardi : Le Elezioni regionali in Basilicata hanno portato all'elezione di Vito Bardi, candidato del centrodestra, a presidente di Regione. Bardi è un ex generale della Guardia di finanza di 68 anni e il suo nome è stato indicato da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Ecco i risultati delle coalizioni e delle liste e il profilo del neo-presidente.Continua a leggere

ELEZIONI Basilicata 2019 : risultati regionali - vittoria netta del Cdx : Elezioni Basilicata 2019: proiezioni e risultati regionali, vittoria del Cdx PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 7.45 Per quanto riguarda le liste, il Movimento 5 Stelle rimane la prima forza della regione (20,3%) nonostante il crollo rispetto alle Politiche dove prese il 44,35%. La Lega triplica i suoi voti (18,9%). Forza Italia cala al 9,2%. Il Pd vede i suoi voti ...

ELEZIONI REGIONALI in Basilicata : Vito Bardi è il nuovo presidente - Sky TG24 - : L'ex generale della Guardia di Finanza, candidato del centrodestra, è il nuovo governatore lucano: 4 lauree, è alla prima esperienza politica. "Abbiamo scritto la storia", ha detto dopo il voto. È stato Berlusconi a volerlo alla guida delle 5 liste della coalizione

LIVE ELEZIONI REGIONALI Basilicata 2019 : risultati in tempo reale | Sky TG24 | : Il centrodestra vince le Elezioni regionali in Basilicata, per la prima volta dopo 24 anni: con lo spoglio delle sezioni che si sta concludendo, Vito Bardi è il nuovo presidente della Regione. Il Movimento 5 stelle crolla invece rispetto alle scorse politiche, ma resta primo partito con oltre il 20% seguito dalla Lega (18,8%). Carlo Trerotola del centrosinistra è secondo con il 32,8%. Male il Partito democratico, che si ferma all'8%. In rialzo ...

Basilicata - le ELEZIONI REGIONALI in diretta. Vince il centrodestra. Bardi : «Momento storico». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

ELEZIONI REGIONALI Basilicata 2019 : affluenza e risultati - Sky TG24 - : Il dato è in crescita di circa 6 punti rispetto alle precedenti Elezioni regionali, quando aveva votato il 47,60%