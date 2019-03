Direttore dell' Osservatore Romano | inserto femminile va avanti

Imane Fadil - interrogato il Direttore sanitario dell’Humanitas : Imane FadilImane FadilImane FadilImane FadilImane FadilImane FadilSi infittisce il mistero sulla morte di Imane Fadil, modella 34enne diventata teste chiave del processo Ruby sulle cene ad Arcore, la residenza di Silvio Berlusconi. Oggi sarà sentito in procura il direttore sanitario dell’Humanitas di Rozzano, dove la donna, morta dopo un mese di agonia, è stata ricoverata il 29 gennaio: i pm lo hanno convocato per l’inchiesta. ...

Celso Valli Direttore dell'orchestra under 30 di Amici 2019 (Anteprima Blogo) : Sabato, durante la puntata speciale di Amici, Maria De Filippi ha annunciato che durante il serale di quest'anno sarà presente una orchestra formata da "giovani talentuosi professionisti" che accompagnerà i ragazzi durante le esibizioni al serale. Da queste colonne ci eravamo anche chiesti se nell'occasione avrebbe potuto tornare il maestro Peppe Vessicchio a dirigere questa orchestra e perchè no, anche a metterla insieme.In realtà, secondo ...

Morte Fadil - i primi interrogatori. Sentito il Direttore della clinica : Milano, 18 mar., askanews, - I magistrati milanesi che indagano sulla Morte di Imane Fadil stanno ascoltando come persona informata dei fatti il direttore sanitario dell'Humanitas, la clinica di ...

Celso Valli Direttore dell'orchestra under 30 di Amici 2019 (Anteprima Blogo) : Sabato, durante la puntata speciale di Amici, Maria De Filippi ha annunciato che durante il serale di quest'anno sarà presente una orchestra formata da "giovani talentuosi professionisti" che accompagnerà i ragazzi durante le esibizioni al serale. Da queste colonne ci eravamo anche chiesti se nell'occasione avrebbe potuto tornare il maestro Peppe Vessicchio a dirigere questa orchestra e perchè no, anche a metterla insieme.In realtà, ...

Direttore tecnico agenzia viaggi; novità per l'esercizio della professione : UMWEB, "Perugia - novità in arrivo per l'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo grazie al provvedimento che è stato approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria ...

Charlie Whiting - è morto a 66 anni lo storico Direttore di gara della Formula 1 : A poche ore dal via ufficiale della stagione 2019 della Formula 1, in Australia, è morto improvvisamente nella notte, all’età di 66 anni, lo storico direttore di corsa Charlie Whiting. È stata la stessa Formula 1 a renderlo noto sul proprio sito internet: lascia “un enorme vuoto nello sport”, si legge. Whiting è stato vittima di un’embolia polmonare mentre si trova proprio a Melbourne per il via del primo gran premio ...

E' morto Charlie Whiting - il Direttore corse della Formula Uno : ... definendolo 'un grande direttore di gara, una figura centrale e inimitabile della Formula Uno che ha incarnato l'etica e lo spirito di questo fantastico sport'. Whiting iniziò la sua carriera in F1 ...

È morto a 66 anni Charlie Whiting - il Direttore di corsa della Formula 1 : Charlie Whiting, direttore di corsa e delegato alla sicurezza della Formula 1, è morto nella notte a Melbourne, in Australia, dove si trovava per il primo Gran Premio del Mondiale, in programma domenica all’Albert Park. Whiting aveva 66 anni ed è

Banfi : “Per il Direttore dell’Unesco ci volevo io per farlo conoscere” : “Molti si sono arrabbiati perché non ho una laurea e non so l’inglese. Ma il direttore dell’Unesco mi ha detto: ‘Caro Banfi, ci volevi tu a far conoscere agli italiani l’Unesco, non sanno neanche cosa significa patrimonio dell’umanita”. Poi mia moglie non sente bene e ha capito matrimonio dell’umanità...”. Cosi’ Lino Banfi è tornato sulle polemiche legate alla sua nomina come ...

È morto Renato Cipollini - ex Direttore generale dello Spezia Calcio : La Spezia - A Ferrara è morto improvvisamente a causa di un malore Renato Cipollini , ex direttore generale dello Spezia Calcio. Cipollini, 73 anni, è stato portiere di Spal, Brescia, Como, Atalanta e ...

Sole 24 Ore - il cda vota unanime l’azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici e dell’ex Direttore Napoletano : Il consiglio di amministrazione del Sole 24 ore ha deliberato “all’unanimità” di sottoporre alla prossima assemblea dei soci l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex presidente Benito Benedini, l’ex amministratore delegato Donatella Treu e l’ex direttore responsabile Roberto Napoletano. Lo riferisce una nota diffusa al termine del cda. Le motivazioni saranno contenute nella “relazione illustrativa” in vista ...

Otto e mezzo - Lilli Gruber acidissima sbrana il Direttore dell'Espresso : 'Speriamo anche...' - brutalizzato : 'Speriamo anche amministratrici, ecco...'. Lilli Gruber versione acidissima interrompe Marco Damilano , direttore dell' Espresso , che a Otto e mezzo sta illustrando il piano di Nicola Zingaretti per ...

Otto e mezzo - Lilli Gruber acidissima sbrana il Direttore dell'Espresso : "Speriamo anche..." - brutalizzato : "Speriamo anche amministratrici, ecco...". Lilli Gruber versione acidissima interrompe Marco Damilano, direttore dell'Espresso, che a Otto e mezzo sta illustrando il piano di Nicola Zingaretti per ricostruire il Pd. Damilano parla di "nuovi amministratori locali" e la conduttrice rispolvera il suo n

Vita indiretta - il Direttore Rai a sorpresa in studio a fine puntata - la battuta della Fialdini gela Timperi : Sorpresina dell'8 marzo alla Vita in diretta. In studio, sul finire della puntata dedicata alle donne, fa visita a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi niente meno che il nuovo direttore di Raiuno Teresa De Santis. "A questo punto mi sembra anche giusto che ci sia una sorpresa in questa giornata mol