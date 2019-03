Copyright | ok Ue alla direttiva Soldi ai contenuti dai giganti web

affaritaliani

(Di martedì 26 marzo 2019) È stato uno dei voti più cruciali e più controversi di questa legislatura europea: dopo tre anni di negoziati e colpi di scena e battaglie a suon di emendamenti, governi contrari, e gruppi europarlamentari spaccati, oggi, a Strasburgo, la plenaria dell'Europarlamento ha approvato la nuovasulper idistribuiti dalle piattaforme di internet come Google, Facebook, YouTube ed Apple. Un voto che era importantissimo per gli editori anche in vista della nuova accelerazione strategica del colosso di Cupertino che ha Segui su affaritaliani.it

