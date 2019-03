Chi è Alvin | moglie | figli | carriera e vita privata | Isola dei Famosi 2019

Luigi Di Maio si copre di ridicolo : "Frizioni con Salvini? No - ma...". Il "Chiarimento" - Conte trema : "C'è un confronto, non le chiamerei frizioni". Già questa sola frase di Luigi Di Maio rivela tutto l'imbarazzo che si è creato in queste settimane, e in questi ultimi giorni, tra Lega e M5s. Intervistato dal Corriere della Sera, il leader grillino però si sbottona: "Certo, mi è dispiaciuto vedere ch

Luigi Di Maio - crisi di nervi dopo il voto : "Salvini? AmmucChiate con Berlusconi". Una frase fa crollare tutto : Un tracollo nervoso. Luigi Di Maio, dopo le elezioni regionali in Basilicata, ha avuto il coraggio di esultare perché il Movimento 5 Stelle, pur finito dietro il centrodestra e centrosinistra, è il primo partito. Nonostante in un anno sia passato dal 44 al 20 per cento. E intervistato dal Corriere d

Cittadinanza - Salvini a Ramy : "La do solo a Chi ha la fedina penale pulita" : Al momento non ci sono gli elementi per concedere la Cittadinanza italiana a Ramy, il piccole eroe egiziano del bus incendiato sulla Paullese. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della presentazione del libro "L'Italia non è più italiana" di Mario Giordano. "Sarebbe sgradevole entrare nel merito e non lo faccio, ma stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso, evidentemente non sul ragazzino di 13 anni ma su altri, ...

Di Maio a Salvini : “Ci vuole più rispetto per il M5S - necessario un Chiarimento” : Luigi Di Maio, a 'Quarta Repubblica' si rivolge all'alleato di governo: "Se c'è una cosa che può migliorare molto di più il clima è il fatto che quando facciamo qualcosa come M5S ci dovrebbe essere del rispetto senza che tutto venisse sempre opinato. Questa cosa non è nulla di grave e la chiariremo di persona".Continua a leggere

Alessandra Mussolini a Libero : "Silvio Berlusconi risChia grosso. E Matteo Salvini non è fascista" : Alla fine si torna sempre lì. A Mussolini e al fascismo. E non soltanto in Italia. È bastata una frase di Antonio Tajani sul Duce che «ha fatto delle cose buone» per scatenare il putiferio pure al Parlamento europeo. Lì, tra i banchi, siede anche Alessandra Mussolini, che l' anno scorso ha lasciato

Battisti - Salvini : "Ora Chieda scusa Chi l'ha coperto" : Cesare Battisti "dopo qualche decennio ha chiesto scusa. Meglio tardi che mai. Ora mi aspetto che chiedano scusa tutti quegli pseudointellettuali di sinistra che hanno coccolato per anni questo ...

Chi è Francesca Verdini - nuova fidanzata di Matteo Salvini : E’ ufficiale, Matteo Salvini e Francesca Verdini sono fidanzati da poco più di un mese. Quello che sembrava solo un pettegolezzo o un gossip da corridoio è stato finalmente smascherato: galeotta fu una cena romantica a lume di candela al ristorante PaStation, in Campo Marzio a Roma. Il ristorante è di proprietà proprio del fratello di Francesca, Tommaso Verdini. La scena lasciava poco all’immaginazione: Matteo e Francesca erano ...

Berlusconi Chiama Salvini e Meloni : ANSA, - ROMA, 25 MAR - Il presidente Silvio Berlusconi ha avuto cordiali telefonate con la Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e con il Segretario della Lega, Matteo Salvini. Al centro ...

Chi è Francesca Verdini - la presunta nuova fidanzata di Matteo Salvini : Dalla madre potrebbe aver preso il carisma; dal padre, l’attitudine alle larghe intese. Francesca Verdini, figlia di Denis e di Simonetta Fossombroni, sarebbe stata tanto vicina a Matteo Renzi quanto a Matteo Salvini, che alcune indiscrezioni vorrebbero come suo nuovo compagno. Nata 26 anni fa a Firenze, Francesca è cresciuta soprattutto con la madre: «Io il padre non l’ho fatto a nessuno dei miei figli», diceva Denis nel 2016. «Lui è sempre ...

Silvio Berlusconi - retroscena da Arcore : il clamoroso sChiaffo di Matteo Salvini (a casa sua) : Ancora un vertice, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un faccia a faccia rimasto segreto e di cui dà conto Dagospia. L'incontro sarebbe avvenuto nei giorni scorsi ad Arcore, visita privata dove ovviamente si è parlato anche del quadro politico. Il leader di Forza Italia, scrive Dago, avrebbe vo

Elezioni Basilicata - Bardi : “Chiamerò Berlusconi - Salvini e Meloni per grande festa. Abbiamo scritto la storia” : “Chiamerò Berlusconi, Salvini e Meloni per fare una grande festa”. Sono le prime dichiarazioni da governatore di Vito Bardi, candidato della coalizione di centrodestra ed eletto con il 42% dei voti presidente della Regione Basilicata. “È finita una campagna elettorale che è stata un’esperienza fantastica in una regione bellissima”, ha aggiunto.”La Basilicata è pronta per il cambiamento. Oggi Abbiamo scritto la ...

Elezioni Basilicata - Bardi presidente con il 42%. Centrosinistra cade dopo 24 anni. M5s al 20%. FI : “Salvini stacChi la spina” : La Basilicata va al centrodestra dopo 24 anni di governo ininterrotto del Centrosinistra. Il prossimo governatore della Regione sarà Vito Bardi, candidato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Con circa il 75% delle sezioni scrutinate (504 su 681), il candidato governatore della Basilicata per il centrodestra è in testa con il 42,47%. Seguono Carlo Trerotola del Centrosinistra al 32,99%, Antonio Mattia del Movimento 5 stelle con il 20,37% e ...

Quanto guadagna Matteo Salvini : stipendio e diChiarazione redditi : Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio e dichiarazione redditi Matteo Salvini: Quanto guadagna, ecco la dichiarazione dei redditi Il tema degli stipendi dei nostri politici ha da sempre tenuto alta l’ attenzione degli italiani, con una parte di essa speranzosa in un effettivo ridimensionamento dei costi della politica. In campagna elettorale, le proposte dei partiti usciti vittoriosi sembravano accomodarsi proprio a questo sentito bisogno ...

PIF - "SALVINI UN BIMBOMINKIA"/ Sala Chiede Ius Soli - Ministro "non è il luna park" : Pif attacca Salvini: 'Ministro Mala Vita? No, è un bimbominkia'. Il caso Rami e gli attacchi sullo Ius Soli: Sala spinge, vicepremier replica 'no luna park'