Ruben Dias-Juventus | l’affare entra nel vivo | Paratici incontra Mendes

La Juventus sarebbe sulle tracce di Ruben Dias e Joao Felix : La Juventus, da società programmatrice quale da sempre è, sta già pensando al futuro e in quest'ottica ha vagliato diversi profili per il fisiologico restyling in difesa. I protagonisti della retroguardia Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno ormai superato la trentina, per cui occorrono forze fresche, anche in vista dell'addio del più anziano della premiata ditta BBC. Juventus in cerca di difensori I nomi in cima alla ...