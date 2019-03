Rosario Crocetta | fuga dal fisco | Posto meraviglioso | tasse al 5% Come si è

liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) L'ex presidente della Siciliasi è trasferito da alcuni in mesi in Tunisia, dove ha deciso di godersi la pensione il più possibile lontano dalla sua isola. L'esperienza di governo dinon ha lasciato proprio un bel ricordo ai siciliani, tanto che da allora il centrosinistra

Libero_official : Vi ricordate Rosario Crocetta? Ecco che brutta fine ha fatto: come si è ridotto e, soprattutto, dove vive - ecavagna1 : RT @_DAGOSPIA_: DA MITO A MITOMANE, LA PARABOLA TRISTE DI ROSARIO CROCETTA, ESPATRIATO IN TUNISIA - Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: DA MITO A MITOMANE, LA PARABOLA TRISTE DI ROSARIO CROCETTA, ESPATRIATO IN TUNISIA -