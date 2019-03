lescienze

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ma due esperimenti fotocopia di DAMA non sono stati in grado di replicarne i risultati Per più di due decenni, un solo esperimento al mondo ha costantemente riferito di aver rilevato undi ...

le_scienze : #materia_oscura #fisica_delle_particelle Quel segnale di materia oscura che non si riesce a replicare… - PascaliLuciana : RT @mauneobux: #News sulla #Fisica delle #Particelle Quel segnale di materia oscura che non si riesce a replicare - mauneobux : #News sulla #Fisica delle #Particelle Quel segnale di materia oscura che non si riesce a replicare… -